Xiaomi, 2024'n ortalarına doğru Çin'de piyasaya sürdüğü ilk otomobili SU7'nin 9 ayda ne kadar sattığını açıkladı.

Xiaomi, çok beklenen ilk otomobili “SU7”yi 2024’te resmen Çin’de piyasaya sürmüştü. Tamamen elektrikli olan ve standart, Pro ve Max versiyonlarıyla gelen bu model, satış tarafında beklenenden çok daha başarılı olmuştu.

Şimdi ise şirketten SU7’nin satışlarıyla ilgili açıklama geldi. 9 aylık süreyi içeren bu miktar, satışların şirketin hedeflerini bile aştığını ortaya koydu.

9 ayda 130 bin adet satıldı

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre SU7 modellerinin toplam sayısı 9 ay içerisinde 130 bin seviyesine kadar çıkmayı başardı. Otomobil tarafının yöneticilerinden Li Bin, bu kadar kısa sürede bu teslimat seviyesine ulaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını açıkladı.

Satışların sadece Çin’i kapsadığını belirtelim. SU7 ailesi henüz diğer pazarlara giriş yapmadı. 130 binlik satış, ilk kez otomobil çıkaran bir şirket için gayet başarılı.

Xiaomi’nin ilk baştaki hedefi, 2024 tamamlanana dek toplamda 100 bin adet SU7 teslimatı gerçekleştirmekti. Ancak veriler, bunun %30 oranında üzerine çıkmayı başardıklarını gözler önüne serdi. Şirketin şu sıralarda ilk SUV’unu geliştirdiğini belirtelim. YU7 isimli SUV modelin, 2025 yazında çıkış yapması planlanıyor.