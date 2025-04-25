Redmi, yeni akıllı telefonu Redmi Turbo 4 Pro'yu duyurdu. Dünyada ilk kez Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 işlemcinin kullanıldığı telefon, tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Turbo 4 Pro"yu duyurdu. Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4 dünyada ilk kez Redmi Turbo 4 Pro'da kullanılıyor.

Redmi'nin yeni akıllı telefonunda 1.5K çözünürlük sunan 6.83 inç boyutlu bir ekran bulunuyor. 3.200 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, parmak izi okuyucu sensör ile 20 MP selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4 Pro, az önce de belirttiğimiz gibi Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 7.550 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya ev sahipliği yapan telefon, 90W hızlı şarj desteği de sunuyor. İşletim sistemi cephesinde ise Xiaomi HyperOS 2'yi görüyoruz.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 ile ilgili detaylı bilgi için:

Telefonun arka kısmına baktığmızda dikey olarak yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlük sunan Sony LYT-600 sensörlü ana kamera ile 8 MP ultra geniş açılı kamera bizleri karşılıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu kamera kurulumu, yapay zekâ ile destekleniyor.

Redmi Turbo 4 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.83 inç, 1.5K, 3.200 nit, 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 4.1) Ön Kamera 20 MP (f/2.2) Arka Kamera 50 MP (f/1.5) + 8 MP Batarya 7.550 mAh (90W) İşletim Sistemi Xiaomi HyperOS 2

Redmi Turbo 4 Pro fiyatı: