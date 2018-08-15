Türk Markası Reeder, iPhone Değişim Kampanyası Başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı boykot çağrısından sonra yerli akıllı telefon ve tablet üreticilerinden olan Reeder, iPhone değişim kampanyası başlattı. Firma, eski iPhone’larınız karşılığında size bir değişim teklifinde bulunmak için başvuru bekliyor.

ABD ile artan ticari krizlerin ardından Türkiye’nin tavrı da sertleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı bir açıklamayla ABD menşeli ürünlere karşı boykot çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının odağında ise Apple’ın ürettiği iPhone yer aldı. Erdoğan, “Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz.” demişti.

Bu açıklamanın ardından sabah saatlerinde Resmi Gazete’de yayınlanan bir kararla ABD menşeli pek çok ürüne ek vergi yaptırımları getirildi. Giderek tırmanan ticari savaşın sorumlusu olan ABD, aslında İran ve Çin gibi pek çok ülkeden sonra Türkiye için de bir bahane bulup yaptırım uygulamıştı. Erdoğan’ın açıklamaları, yerli firmaların önemini arttırdı.

Türkiye menşeli üretici Reeder, bu çağrıdan sonra bir değişim kampanyası başlattı:

Firmanın “Buyback” olarak adlandırdığı değişim kampanyası, aslında Güney Koreli Samsung tarafından da dönem dönem uygulanan bir yaklaşım. Eski ve çalışır durumdaki telefonunuzu firmaya veriyor, karşılığında aldığınız teklifi değerlendirmek isterseniz, o firma tarafından üretilmiş yeni bir cihaza kavuşuyorsunuz.

Reeder, bu değişim kampanyasının hangi modelde ne kadar indirime ya da karşılığa denk geleceği konusunda kesin bir açıklama yapmamış durumda. Firma kesin rakamlar bildirmek yerine potansiyel müşterilerinden eski iPhonelarının (aslında diğer markalar da olur), farklı açılardan çekilmiş fotoğraf ve videolarını istiyor. Sonrasında bu görseller size bir teklif hazırlamak amacıyla değerlendiriliyor, ardından Reeder size ulaşıp bu teklifi iletiyor.

Reeder’ın piyasada bulunan en pahalı akıllı telefonu P11S 1999 TL, en pahalı tableti M10 Plus Keyboard ise 799 TL’den alıcı buluyor. Eğer bir iPhone X ya da iPhone 8 gibi son model cihazlarınızı kampanyaya sokmak istiyorsanız, firmanın size birden fazla cihazla teklifte bulunma şansı var. Bu noktada mantıklı düşünerek, elinizdeki cihazın fiyatı ve Reeder teklifindeki cihazların fiyatını ve performansını karşılaştırmanızı tavsiye ediyoruz.

Kampanya hakkında bilgi sahibi olmak ve katılmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Bu arada geçtiğimiz yıl inceledikten sonra türlü işkenceler yaptığımız Reeder P11 incelememizi de hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.