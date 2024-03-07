Renault'nun spor otomobil markası Alpine, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Markanın "A110" isimli otomobili, 3 farklı versiyonla sürücülerin karşına çıkacak. Araçların fiyatları da belli olmuş durumda.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Fransız otomobil devi Renault'un spor otomobil markası olan Alpine'ın Türkiye'ye giriş yapacağından bahsetmiştik. Marka, "A110" olarak isimlendirdiği otomobilini Türkiye pazarında satışa sunacaktı.

Bugünse beklenen oldu ve Alpine, resmen Türkiye'ye geldi. Marka, standart A110 modeline ek olarak A110 GT ve A110 S versiyonlarını da ülkemizde satacak. Gazeteci Emre Özpeynirci ise bu otomobillerin resmî Türkiye fiyatlarını paylaştı. Gelin hem A110 Türkiye fiyatlarına hem de bu aracın özelliklerine yakından bakalım.

Alpine A110 Türkiye fiyatları:

Versiyon Fiyatı A110 5.900.000 TL A110 GT 6.800.000 TL A110 S 7.000.000 TL

Alpine A110 nasıl bir otomobil?

Daha çok Porsche tasarımlarını andıran bir yapıya sahip olan Alpine A110, üç kapılı bir coupe olarak karşımıza çıkıyor. Aracı benzersiz kılan en dikkat çekici tasarım detaylarından bir tanesi, ön kısımdaki parçalı far tasarımı. Aracın arka kısmına baktığımızda ise nispeten sade bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Bu arada; standart model ile GT modelin tasarım açısından aynı olduğunu belirtelim. S versiyonda ise arka spoyler bulunuyor.

Marka, A110'un tüm versiyonlarında ortak bir kabin tercih etti. Araçta, 7 inç boyutlu küçük bir bilgi-eğlence ekranına yer veriliyor. Orta konsol ise aracın kontrolünü sağlayan bir dizi butonla dolduruldu. İç mekân, genel olarak sade bir tasarım dilini benimsiyor.

Kaput altına indiğimizde, pek çok kişiyi heyecanlandıracak bir motorla karşılaşıyoruz. A110, A110 GT ve A110 S, 1.8 litrelik 4 silindirli motora ev sahipliği yapıyor. Ancak bu motorlar, birbirleriyle aynı performansı sunmuyor. Mesela A110'da 252 beygir gücü ve 320 Nm tork görüyoruz. GT ve S versiyonda ise 300 beygir gücüne 340 Nm tork eşlik ediyor. Standart model 4,5 saniyede, GT ve S model ise 4,2 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor.

Alpine A110 serisinin Türkiye fiyatları ortaya çıkmış olsa da markanın resmî satışlarının ne zaman başlayacağı belli değil. Ancak bu sürecin fazla uzamayacağını, birkaç gün veya hafta içerisinde Alpine A110'ları Türkiye yollarında görebileceğimizi düşünüyoruz.

Renault'un spor otomobil markasının Türkiye'ye gelişini nasıl yorumluyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...