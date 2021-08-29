SUV araçlar içerisinde önemli bir yeri olan Dacia Duster, Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinin baz aldığı Latin NCAP testinden sıfır yıldız aldı. Duster, kullanıcılarını ve sevenlerini hayal kırıklığına uğratan bu testten 2019 yılında dört yıldız almıştı.

Ülkemizde Dacia modeli olarak, bazı ülkelerde ise Renault adı altında satışa sunulan Duster, son zamanlarda trafikte gördüğümüz SUV araçların başında geliyor. Araç, 2019 yılında girdiği Latin NCAP testinden 4 yıldız alarak geçmişti. Fakat aracın Brezilya'da üretilen modeli, aynı testten bu yıl 0 aldı.

Gerçekleştirilen testte, araca önden yapılan çarpma testinde yakıt sızıntısı meydana geldi. Bununla birlikte, ‘side impact’ adı verilen yandan çarpma testinde ise araç takla attı, B sütunu çok zarar aldı ve aracın kapılarından biri bu yüzden açıldı.

Yakıt sızıntısı ve takla sebebiyle “0” aldı, geri çağrılması talep edildi:

Latin NCAP, test sonucundaki bu güvenlik zayıflığı sebebiyle Brezilya’da Renault modeli olarak üretilen Duster’ların geri çağrılması için Renault’dan talepte bulundu. Araçların geri çağrılıp çağrılmayacağı ise merak konusu.

Renault, 0 yıldızı değişen prosedürlere bağladı:

Renault’un Brezilya yetkilileri ise 0 yıldızın sebebini “2021 Ağustos'ta teste alınan Duster araçlarımız, 2019 yılında teste alınan araçlar ile birebir aynı araçlar. Bu değişimin sebebinin Latin NCAP testlerinin prosedürlerinin 2020 yılında değişmesine bağlıyoruz.” ifadeleriyle açıkladı.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, Duster’ın ESP, kör nokta asistanı, geri görüş kamerası ve diğer güvenlik donanımlarına sahip olduğu fakat her geçen gün zorlaşan otomobil testlerinden dolayı iyileştirmelere devam edileceği belirtildi.