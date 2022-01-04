Reklamlarda mutlaka kireçlendiğini gördüğümüz rezistans, elektrik enerjisinden ısı elde etmek için kullanılan endüstriyel bir üründür. Yalnızca çamaşır makinelerinde değil, ısı ihtiyacı olan tüm alanlarda yaygın olarak kullanılır. Gelin rezistans nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır tüm detaylarıyla görelim.

Artık bir klasik haline gelen reklamları bilirsiniz. Çamaşır makinesi bozulur, usta makineyi açar, kireçli rezistansı gösterir ve evin hanımı şaşkınlıkla ‘Aaaa!’ der. Der, çünkü rezistans olmasa çamaşır makinesi sıcak su sağlayamaz. Yani rezistans, elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek için kullanılan endüstriyel bir üründür. Pek çok farklı kullanım alanı ve işlevi vardır.

Pek çok farklı türü bulunan rezistans için günümüz dünyasının temel taşlarından biridir demek mümkün. Çünkü elektriğe kolayca ulaşabiliyoruz ancak elektrik akımından ısı elde etmek biraz zahmetli. İşte tam bu noktada devreye rezistans giriyor ve ihtiyacımız olan ısıyı elektrik enerjisinden sağlıyor. Gelin rezistans nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır biraz daha yakından inceleyelim.

Rezistans nedir?

Rezistans; demir, alüminyum, nikel ve krom gibi malzemeler kullanılarak üretilen, iki temel bağlantı noktasından aldığı elektrik akımını ısı enerjisine çeviren endüstriyel bir üründür. Rezistans ısınmaya başladığı zaman içinde bulunduğu suyu ya da rezistanstan geçerek aktarılan havayı ısıtır. Bu nedenle pek çok farklı alanda kullanılan pek çok farklı türü vardır.

Rezistans ne işe yarar?

Tüm cihazların çalışması için enerji gerekir ve bu enerjiyi elektrik ile elde ederiz. Ancak konu ısı olduğu zaman elektrik enerjisini direkt olarak ısıya çevirmenin bir yolu yoktur. Bu noktada devreye rezistans girer. Rezistans, elektrik akımını alır ve ısıya çevirir. Böylece kullanıldığı alanda gerekli olan ısıyı en kısa yoldan sağlamış olur.

Rezistans nasıl çalışır?

Rezistansın tıpkı bir fiş gibi elektrik akımını almak için iki bağlantı noktası bulunur. Ampullerde olduğu gibi rezistans, bu elektrik akımını aldığı zaman ısınmaya başlar. Isıya dayanıklı malzemeden üretildiği için lamba gibi çatlamaz ve 220 - 380 volt aralığındaki bir akım ile ısınmayı sürdürür. Isındıkça içinde bulunduğu suyu ve üzerinden aktardığı havayı da ısıtır. Son derece basit ve kullanışlı bir çalışma prensibine sahiptir.

Rezistans nerelerde kullanılır?

Çamaşır makinesi reklamları sayesinde rezistansın ev aletlerinde kullanıldığını biliyoruz. Ancak tek kullanım alanı bu değil. Rezistans; tekstil fabrikalarında, lastik ve plastik sektöründe, otomotiv sektöründe, elektronik sektöründe, kimya sektöründe, enerji sektöründe, gıda sektöründe, tarım ve hayvancılık sektöründe, kısaca elektrik enerjisini hızla ısı enerjisine çevirmek isteyen tüm sektörlerde kullanılır.

Rezistans türleri nelerdir?

Rezistansların bu kadar geniş bir kullanım alanı olduğu için kullanıldığı her alana uygun olarak üretilen bir türü vardır. Bir rezistans, küçük bir makineyi ısıtabildiği gibi koca bir fabrikayı ya da arkasına yerleştirildiği bir aynayı da ısıtabilir. Piyasada en çok kullanılan rezistans türlerinden bazıları şu şekilde;

Nozul rezistans

Boru iç hadde rezistansı

Kelepçe rezistansı

Telli kaset ısıtıcılar

Hava soğutma kabinli rezistanslar

Kalıp rezistansları

Ses enerji tasarruflu rezistans

Boru rezistansları

Fişek rezistansları

Esnek manifold rezistanslar

Sıcak yollu rezistanslar

Rezistans neden kireçlenir?

Milyonlar tek yürek, akıllarda tek soru; rezistans gerçekten bu kadar çok kireçlenir mi? Evet, direkt olarak suyla temas eden tüm rezistanslar kireçlenmeye müsaittir. Çünkü rezistanslar genel olarak demir, alüminyum, nikel ve krom gibi ısıya dayanıklı malzemelerden üretilirler ve bu malzemeler ısıya olduğu gibi kirece karşı dayanıklı değildirler.

Kireçli rezistans reklamlarının bir numaralı markası bu konuda ne kadar etkili bilmiyoruz ancak rezistans kireçlenmesini önlemek için mutlaka bir ürün kullanmak zorundasınız. Özellikle şebeke suyunun temizlenmesi için içine bol bol kimyasal dökülen bir bölgede yaşıyorsanız evinizde rezistans kullanarak çalışan pek çok makinenin bozulma ihtimali yüksektir.

Kireçlenmenin yanı sıra rezistansların yaşadığı diğer bir sorun kırılmak ya da çatlamaktır. Rezistanslar ısıya dayanıklı malzemeden üretiliyorlar ama bu malzemenin de bir ömrü var. Her ısındığında biraz daha güç kaybeden rezistans, sonunda çatlayabilir ya da kırılabilir. Bu durumda yapılacak tek şey, reklamlarda gördüğünüz ustayı evinize çağırmaktır. Şaşkın ‘Aaaa!’ tepkisi opsiyoneldir.

Her reklamda kireçlenmiş halde gördüğümüz rezistans nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu endüstriyel ürün hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsettik. Herhangi bir rezistans sorunu yaşıyorsanız mutlaka makinenin yetkili teknik servisi ile iletişime geçmelisiniz.