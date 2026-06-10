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Sosyal Medya Yasasından Sonra İlk Adım Atıldı: Roblox Geri Dönüyor mu?

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Sosyal medya yasasının yürürlüğe girmesinin ardından Roblox cephesinden yasa doğrultusunda ilk adım geldi.

Sosyal Medya Yasasından Sonra İlk Adım Atıldı: Roblox Geri Dönüyor mu?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Türkiye’de Ağustos 2024’ten beri erişim engeliyle karşı karşıya olan Roblox, geri dönüş için adımlar atmaya devam ediyor.

Sosyal medya yasasındaki yeni kurallara uyum sağlamak adına kolları sıvayan platform, kritik bir hamle yaptı.

İçerikten Görseller

Sosyal Medya Yasasından Sonra İlk Adım Atıldı: Roblox Geri Dönüyor mu?
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15 yaş sınırlaması geldi

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Yeni yasal düzenlemeyle birlikte Türkiye’de sosyal medya ve oyun platformlarına getirilen yaş sınırı kuralına ayak uyduran ilk isim Roblox oldu. Platform, sisteme entegre ettiği özel "ebeveyn kontrol paneli" sayesinde artık 15 yaş altındaki çocukların siteye tek başına girişine izin vermeyecek.

Kilitli kapıların tamamen açılması ve engelin kalkması için ise artık sadece tek bir adım kaldı, o da Roblox’un Türkiye’de resmî bir temsilcilik açması. Gelen bilgilere göre şirket yönetimi, bu şartı da çok yakında yerine getirmeye hazır durumda.

Gözler Discord’a çevrildi

Roblox cephesindeki bu sıcak gelişmeler, benzer bir süreç yaşayan Discord’a gözleri çevirdi. Şu anda Discord cephesiyle de yetkililer arasındaki görüşmelerin hız kesmeden devam ettiği belirtiliyor.

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