Roblox'taki Oyunlar Artık 'Oyun' Değil, 'Deneyim' Olacak

Oyun dünyasında metaverse ve oyun arasındaki ayrım tartışması büyümeye devam ederken Roblox, bünyesindeki oyunlara bir ‘oyun’ demekten vazgeçti. Şirket, artık ‘oyun’ sözcüğü yerine ‘deneyim’ kavramını, ‘oyuncu’ yerine de ‘kişi’yi kullanacak.

Epic Games ve Apple arasında süren dava, ‘video oyun’ kavramının tanımına kadar dayandı. Epic, kendi oyunu Fortnite’ın bir ‘oyun’ değil, bir ‘metaverse’, yani bir tür sanal paylaşılan alan olduğunu kanıtlamayı amaçlıyor. Bu da App Store’un yalnızca oyunlarla sınırlı olmayan bir yer olmasını sağlayacak. Karşı taraf olan Apple’sa Epic’in tamamen oyunla ilişkili bir şirket olduğunu kanıtlamak ve App Store’un ‘uygulama’ ve ‘oyunu’ birbirinden ayıran kullanıcı dostu politikalara sahip bir yer kalmasını istiyor.

Bu ikili arasındaki kavram tartışması sürerken günümüzün en popüler oyunlarından Roblox da kendisini gelecekte bu tartışmalara sokmayacak bir hareket yaptı. İçinde birden fazla ‘oyun’ barındıran ve aslında bir sosyal oyun olan Roblox, aynı zamanda satış platformu ve farklı oyunların oluşturulmasına izin verdiği için bir oyun motoru olarak da görev yapıyor. Oyuncular, birbirinden farklı dünyalara giriş yapıyor. İşte bu değişiklik de tam olarak süren tartışmalar ve oyunun bu özelliğinden kaynaklanıyor.

Roblox’ta oyunlar artık ‘oyun’ değil, ‘deneyim’:

Yalnızca bir – iki gün öncesine kadar Roblox’un internet sitesinde ‘Oyunlar’ isimli bir sekme yer alıyordu. Oyun oluşturanların kendi oyunlarını yönettikleri bu sekmede her bir oyun için de kullanıcı sınırını gösteren ‘en fazla oyuncu’ ifadesi yer alıyordu. İşte bu iki ifade, oyun kavramının tartışıldığı şu günlerde büyük bir değişiklik yaşadı.

Roblox’un ilgili sekmesinin adı artık ‘Keşfet’ olarak değiştirildi. Keşfet sekmesine giren kullanıcılarsa artık ‘oyunlarla’ değil, ‘deneyimlerle’ karşılaşır oldu. Oyunlarda en fazla kaç oyuncunun yer alabileceğini gösteren sınırı belirten ifadeyse ‘en fazla kişi' şeklinde değiştirildi. Değişiklik, Android ve iOS uygulamalarında da gerçekleştirildi. Roblox, yeni değişikliğe göre bir ‘deneyim’ platformuna dönüşmüş olsa da halen iOS ve Android’de oyun kategorisinde listeleniyor.

Roblox’un oyunlarını ‘deneyim’ olarak tanımlaması, geçtiğimiz yıl da gerçekleşmişti. CEO David Baszucki, oyunun bir ‘metaverse’ olduğunu söylemişti. Roblox’un halka açıldığı gün yapılan bu açıklamada şirket, oyuncuların bugüne kadar 18 milyon ‘deneyim’ oluşturduklarını belirtmişti.