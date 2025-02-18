GTA 6 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rockstar Games'in, Fortnite ve Roblox içerik üreticileriyle görüştüğü iddia edildi. Peki Rockstar Games, tam olarak ne planlıyor?

Rockstar Games'in yıllardır üzerinde çalıştığı GTA 6 ile ilgili çok ilginç bir gelişme yaşandı. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlere göre geliştirici ekip, Fortnite ve Roblox için içerik üreten UEFN geliştiricilerine ulaşmış durumda. Peki Rockstar Games, bu hamleyle tam olarak ne planlıyor?

Edinilen bilgilere göre Rockstar Games, GTA 6'nın tıpkı Fortnite ve Roblox'ta olduğu gibi kullanıcıların kendi metaverse evrenlerini oluşturmalarına izin vermek istiyor. İşte tam da bundan kaynaklı olarak üçüncü taraf geliştiricilerle görüşmeler yapılıyor.

GTA 5'teki "role play" sunucuları etkili olmuş olabilir mi?

Rockstar Games'in tam olarak neler planladığı belli değil ancak yaşanan son gelişme, şirketin GTA 5'teki role play sunucularından etkilenmiş olabileceğini düşündürüyor. Bilen okurlarımız vardır; GTA 5'in bugün hâlâ soluksuz oynanıyor olmasının temel nedenlerinden bir tanesi, FiveM sunucuları. Oyuncular, bu sunuculara girerek belirli roller üstleniyorlar ve tamamen kendi oyun hikâyelerini yaratabiliyorlar.

Bu arada; bununla ilgili çok daha önemli bir detay bilgi paylaşalım. Rockstar Games, 2023 yılında FiveM ile FiveM'in Red Dead Redemption 2 versiyonu olan RedM'in yaratıcısı olan Cfx.re'yi satın aldı. İşte bu satın alma, Rockstar Games'in role play sistemini oyuna doğrudan entegre edebileceğini düşündürüyor. Bakalım gelecek aylarda bu konuyla ilgili hangi gelişmelerin yaşandığını göreceğiz.