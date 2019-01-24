RoboCop’un Devam Filmine Dair Yeni Detaylar Paylaşıldı

RoboCop efsanesinin yeni filmi için çalışmalar devam ederken, filmin senaristi ve yapımcısından film hakkında yeni açıklamalar geldi.

80’lerin ve 90’ların efsanevi karakterlerinden olan RoboCop’un yeni filmi RoboCop Returns için çalışmalar devam ediyor. Yeni film, 1987’de çıkan ilk filmin devam filminin senaryosu üzerine inşa edilecek.

1987 yılında çıkan RoboCop filmi büyük sansasyon yaratmış ve ülkemizde de yayınlanan dizisi gibi pek çok RoboCop eserinin yolunu açmıştı. Filmin 1988 yılında çekilmesi planlanan devam filmi ise o yıl başlayan yazar grevi nedeniyle yarıda kalmıştı.

Yeni filmin yönetmeni Neill Blomkamp olacak, senaryoyu ise orjinal RoboCop’un yazarları Ed Neumeier ve Michael Miner kaleme alacak. Neumeier aynı zamanda yeni filmin yapımcılığını da üstlenecek.

“Bu konu hakkında birkaç yıl önce konuştuk ve (MGM’e) 1988 yılında aynı yıl yaşanan yazar grevi nedeniyle yarıda kalan, çok kaba taslak bir devam filmi senaryosu yazdığımızı hatırlattım.” diyen Neumeier, “Senaryoya baktılar ve “Oh, iyi!” dediler, biz de üstünde biraz daha çalıştık ve sonra bu konudan haberdar olan Neill Blomkamp, “Her zaman bunu yapmak istemiştim, bu benim rüya projem” dedi. MGM onunla iş yapmaktan çok çok memnun oldu.” ifadelerini kullandı.

Serinin popüler hale gelmesi, kaynak materyaldeki karanlık havayı zaman içerisinde azalttı. Orjinal RoboCop, Uzay Şövalyesi ROM ile Yargıç Dredd’in karması bir karaktere benziyordu. Filmlerde ve dizide ise bu tavır biraz daha yumuşadı. (Stallone’un Yargıç filmi kadar yumuşamadı ama.) Blomkamp, eski filmin karanlık havasını tekrar yakalamayı planlıyor.

Senarist ve yapımcı açıklamasında, “Neill Blomkamp ve sahne yazarı Justin Rhodes bizim senaryomuzun üstünden geçti ve yeni bir tane yazıyorlar. Orijinalde yaptıklarımızdan biraz daha farklı bir konsepte sahip. Bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum yoksa birileri arayıp çenemi kapatmamı söyleyecek ama umutluyuz ve Neill’in gerçekten iyi bir RoboCop filmi yapmak istediğini düşünüyorum. O’nun fikri, uygun bir Verhoeven filmi yapmak… RoboCop’tan hemen sonra filmi Verheoven çekmiş gibi… Yapmaya çalıştığı şeyin bu olduğunu düşünüyorum ve umarım başarır. Ne olacağını göreceğiz.” dedi.

Hayranların cevabını merak ettiği bir diğer soru ise Peter Weller’in ikonik role dönüp dönmeyeceği. RoboCop yapısı itibarı ile ağzı insan kalan robot polis olduğu için Weller’in 32 yıl sonra role dönmesi mümkün. Yine de Peter Weller’in sesinin karakterin en önemli özelliklerden birisi olduğu da bir gerçek. (Özellikle ABD için Peter Weller’in RoboCop sesi, bizim için Müşfik Kenter’in Alf sesi kadar ikonik kabul ediliyor.) Yapımcı Neumeier de Weller’in role dönmesinin, eskiyle yeniyi birleştireceğine ve filme ayrı bir hava katacağına inanıyor. Neumeier, senaryoyu yazarken RoboCop’un her diyaloğunda Weller’in sesini duyduğunu söylüyor. Weller’in role dönmek isteyip istemeyeceği ise bilinmiyor.