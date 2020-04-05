Rocket League’de Efsane Geri Dönüş (Video)

Rocket League oyunu, arabaların futbol oynamakta kullanıldığı bir oyun olarak dikkat çekiyordu. İki oyuncu, 2v2 modunda oynanan oyunda 10 saniyede 0-3’lük skoru çevirmeyi başardı.

Son yılların en popüler oyunlarından biri de Rocket League. Otomobiller ile futbolu bir araya getiren bu ilginç ve sevimli oyunun pek çok hayranı bulunuyor. Oyun içerisinde bazen inanılmaz geri dönüşler yaşanıyor.

Euro 2008’de Milli Takımımızı izlediğimiz dönemler hariç, geri dönüşler futbolda oldukça nadir görülen şeylerdir. Bu durum, Rocket League oyununda da geçerli. Oyunda skor üstünlüğünü geri almak hiç de kolay değil.

0-3’ten 4-3’e

Biri altın, diğeri ise Elmas ligde mücadele eden iki oyuncu, 2v2 maç esnasında son saniyelerinde 0-3 geride girdikleri maçı çevirmeyi başarıyor. Mücadele oldukça heyecanlı bir şekilde ilerliyor.

Geri dönüş yolunda ilk gol, oyunun doğal akışı içinde gerçekleşiyor. İkinci gol ise oyunda sık sık karşımıza çıkan hızlı santra gollerinden biri oluyor. Son gol ise başarılı bir vücut çalımı ile geliyor ki önce rakibini adeta bakkala gönderen oyuncu, rakibi zıpladıktan sonra öne takla ile topu kaleye yolluyor.

Uzatma anlarında gelen gol ise, santra sonrasında havalanan topa yapılan ve aşağı yukarı bir röveşatanın Rocket League karşılığı olan bir zıplama ile yapılıyor. Sporu özlediğimiz bu dönemde, bu geri dönüş adeta ilaç gibi geliyor.

Arabalarla futbol keyfi

Rocket League oyununda farklı özelliklere sahip farklı otomobillerle, 2v2, 3v3 ya da 4v4 şeklinde maçlar yapabiliyor, bilgisayara karşı antrenmanlar yaparak kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Oyunda kullanılabilecek pek çok farklı strateji yer alıyor.

Spor temalı oyunlar son dönemde daha yoğun şekilde ilgi görüyor. ESPN, yayın programında yer alan boşluğu doldurmak için e-spor müsabakalarından görüntülerin yer aldığı bir içerik hazırlamıştı. F1 pilotu Lando Norris’in F1 simülasyonunda kendisini oynadığı yarış da 175 bin kişi tarafından eş zamanlı olarak izlenmişti.