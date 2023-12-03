Rockstar Sanat Direktörü Aaron Garbut'un oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi, GTA 6'dan görüntüler sızdırdığını iddia ediyor.

Tüm oyun camiasının sabırsızlıkla beklediği GTA 6, Rockstar Games’ten gelen resmî bilgiyle birlikte 5 Aralık 2023’te, saat 17:00’de ilk kez karşımıza çıkacak. Açıkçası şu aşamada oldukça mutlu olsak da paylaşılacak şeye kesinlikle GTA 6 demek biraz aceleci davranmak olabilir. Zira Rockstar, bu oyundan “bir sonraki GTA başlığı” olarak bahsediyor.

Oyunun resmî duyurusu yapılmadan önce, büyük çaplı bir sızıntı gerçekleştiğini ve oyunun prototip aşamasından görüntüler sızdırıldığını görmüştük. Bir siber saldırgan tarafından gerçekleştirilen bu olayın ardından ikinci darbe Rockstar’ın içinden, kendi çalışanının oğlundan geldi.

Paylaşımı yapan kişi, Rockstar çalışanının oğlunun arkadaşı.

TikTok’ta azzarossi isimli bir hesap tarafından paylaşılan video, Rockstar Sanat Direktörü Aaron Garbut’un oğlunun arkadaşı tarafından gün yüzüne çıktı. Rockstar'ın ise videoyu, tek tek farklı platformlardan kaldırdığı iddia ediliyor. Doğruluğu şu an için tartışma konusu olan görüntülerin üstüne bir de sorulara cevap veren hesap, paylaşıma birkaç detay da ekledi.

Hesabın söylediklerine göre yeni oyunun haritası, GTA 5’in Los Santos haritasından 2 kat büyük olacak. 3 ana, 4 alt olmak üzere şehirler ve haritanın ortasına doğru büyük bir göl de oyunda yer alacak. Buna ek olarak binaların yüzde 70’inin içine girilebileceği de belirtiliyor.

Fragman paylaşıldıktan sonra zaten bunların bi işe yaramayacağını ve o yüzden paylaşımı yaptığını belirten kişi, ana hatlara yönelik bir şey göstermediği için geliştiriciye zarar vermeyeceğini ve bu yüzden Aaron’un başının belaya girmeyeceğini de söylüyor. Tabii oldukça pişkin bir şekilde.

Buradan sonra Aaron ve bu sızıntıyı yapan kişi için durumun nasıl şekilleneceğini bilemiyoruz. Hatta sızıntının doğru olup olmadığı bile belli değil. Ayrıca videolar kaldırıldığı için habere eklemediğimizi belirtelim. Zira söz konusu videoların kaldırılma sebebi yanlış bilgi yaymak da olabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?