Rockstar Games, yıllardır beklediğimiz GTA 6'nın resmî Discord kanalını aktif etti. Pek çok kişi, bunun pazarlama ile ilgili olabileceğini düşünüyor.

Video oyun dünyasının dev isimlerinden Rockstar Games, tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6 ile ilgili dikkat çeken bir işe imza attı. Şirket, Discord'da bir sunucu kurdu ve bu sunucuya da GTA 6 için bir kanal ekledi. Tabii Türkiye'de Discord yasaklı olduğu için biz bu sunucuyu ve kanalı göremiyoruz.

2023 yılında bir fragman ile duyurulan GTA 6, o günden sonra derin bir sessizliğe büründü. Ancak Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two, geçtiğimiz haftalarda GTA 6'nın lansman tarihine ilişkin bir açıklama yaptı. İşte tüm bunlara ek olarak yaşanan Discord gelişmesi, Rockstar Games'in GTA 6 için pazarlama çalışmalarına başlayabileceğini düşündürüyor.

İşte Rockstar Games'in Discord sunucusundan alınan ekran görüntüsü:

Rockstar Games'in sosyal medya hesaplarını inceledik ancak konuyla ilgili herhangi bir resmî açıklama olmadığını görüyoruz. Bu arada; Rockstar Games'in Discord sunucusu, şirketin resmî internet sitesine de henüz eklenmedi. Şirketin, sessizliğini ne zaman bozacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Rockstar Games'in Discord sunucusu ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bizi yurt dışından takip eden okurlarımız buradaki bağlantıyı kullanarak sunucuya ulaşabilir, GTA 6 kanalını kendi gözleriyle görebilirler.