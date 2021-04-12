RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Hadise'nin Sıfır Tolerans klibine verilen ceza hakkında konuştu. Şahin, verilen cezanın ardından klibin daha çok izlendiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Sıfır Tolerans adlı şarkısına çekilen klip, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından uygunsuz bulunmuş ve klibi yayınlayan televizyon kanallarına, reklam gelirlerinin %2'si kadar ceza kesildiğini açıklamıştı.

Olaydan yaklaşık üç yıl sonra konu hakkında açıklamalar yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, cezanın nasıl çıktığını ve sonrasında olanları anlattı. Şahin, gelen cezadan sonra klibin daha çok izlendiğini de açıkladı.

"Bazen cezalar klipleri daha popüler hale getiriyor"

Şahin açıklamasında, "Evet, cezanın yerindeliğine inanan biriyim. Bazen verdiğimiz cezalarla o klibi daha da popüler hale getiriyoruz. 'Hadise'nin klibine ceza verirsek klip daha da popüler olur, vermeyelim o yüzden" demiştim" ifadelerini kullandı.

Ceza kararının nasıl çıktığını da açıklayan Şahin, "Arkadaşlarımız verme taraftarıydı, cezayı verdik, klip daha çok izlendi. Herkese açık olan basın organında çıplak görüntülerin yayınlanması doğru değil. Alkol ve tütün kullanımını özendirecek içeriklere de müdahale ediyoruz." dedi.

Hadise sert tepki göstermişti

Klibe ceza verildiği dönemde açıklama yapan Hadise ise "Ben klibime verilen “erotik” damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince “erotik” oluyor ama erkek sanatçılarımızın istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç “erotik” kategorisine girmiyor" sözlerini kullanmıştı.

2018 yılında yayınlanan Sıfır Tolerans klibi, şu anda YouTube'da 135 milyon civarında bir izlenme sayısına sahip. Ünlü sanatçı daha önce kendi Twitter hesabından da klipten sahneler paylaşmıştı. Yayınlandığı dönemde klip oldukça konuşulmuştu.