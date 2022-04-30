Rus Kullanıcılardan Apple'a 1 Milyon Dolarlık Dava

Rusya’nın Ukrayna’ya işgali sonrası Apple Pay’i askıya alan Apple’a toplu dava açıldı. Rus kullanıcılar, ABD’li şirketten 1 milyon doların üzerinde tazminat talep ediyor.

Rus işgalinde artık iki aydan fazla süre geride kalırken, uygulanan yaptırımlar Rus kullanıcılarının canının sıkmış durumda. Putin’in geri adım atmaması nedeniyle pek çok ülke Rusya’ya amgargo uygularken, teknoloji devi Apple’a yine bu kervana katıldı.

Spotify, Netflix gibi platformlar bilindiği üzere Rusya’daki faaliyetlerini askıya almıştı. Apple, Rusya’daki kullanıcılar için ise Apple Pay’in kullanımını süresiz olarak yasakladı. Buna karşılık Rus kullanıcılar, harekete geçerek ABD'li firmadan davacı oldu.

Apple'a 1 milyon dolarlık dava şoku

Reuters’e göre Rus kullanıcılar, Apple’ın yasağına karşılık 1,26 milyon dolar, yani 90 milyon ruble tazminat talep ediyor. Bu talep, Apple’ın kullanıcıları mağdur etmesi gerekçesiyle Rus hukuk firması Chernyshov, Lukoyanov & Partner tarafından mahkemeye taşındı. Ancak şu anda karar henüz olarak çıkmadı.

Peki bu süreçte neler yaşanmıştı?

Google, Spotify ve Netflix gibi platformlar, Ukrayna'ya yapılan işgal sonrası Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu. Apple ise, Google Pay’de olduğu gibi yine Rus kullanıcılarına karşı Apple Pay’i askıya aldı. Ancak Cupertino merkezli şirket, daha sonradn Mir kartlı ödeme sistemlerini kullanarak Apple Pay’in kullanılmasına engel olan etkenleri kaldırarak boşluğu kapattı. Yine de dava mahkemeye taşındığı için Apple, 1,26 milyonluk tazminatı ödemekle karşı karşıya kalabilir.