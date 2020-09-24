Uzun zamandır beklenen Thor 4 Love and Thunder filmi sonunda geliyor. Yeni film özellikle yeniden dahil olan oyuncuları ve konusu ile oldukça dikkat çekiyor. Sizin için Thor karakterinin dördüncü solo filmi olan Thor: Love and Thunder filminin konusu, fragmanı, oyuncu kadrosu hakkında bilinen tüm detayları anlattık ve ne zaman çıkacak sorusunu yanıtladık.

Avengers: Endgame sonrası Marvel Sinematik Evreni’nin artık eskisi gibi olmayacağı herkes tarafından biliniyor. Yeni karakterler ve hikayeler arasında Thor, hala eskilerden bir esinti olarak hayranları heyecanlandırıyor. Thor 4 Love and Thunder filmi pek çok yeni karakter ve bambaşka bir hikaye taşısa da, bildiğimiz Thor karakterini Thor 4 filminde görmek yine de hayranları duygulandıran bir buluşma olacak.

Peki, Thor 4 Love and Thunder filmi hakkında neler biliyoruz? Film hakkında birçok detay resmi açıklamalar ya da dedikodular sayesinde biliniyor. Ancak yine de heyecan verici detayların pek çoğu hakkındaki bilgimiz yalnızca hayran teorilerine dayanıyor. Sizin için Thor 4 Love and Thunder filmi hakkında bugüne kadar açıklanmış tüm bilgileri paylaştık ve ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler, konusu ne olacak gibi merak edilen soruları yanıtladık.

Thor 4 Love and Thunder ne zaman çıkacak?

Thor 4 Love and Thunder filminin ilk duyurusu, 2019 yılında San Diego Comic Con’da yapılmıştı. Duyuru sırasında hem resmi logo hem de film ile ilgili ufak ayrıntılar paylaşılmıştı. Ancak COVID-19 pandemisi her yapımı olduğu gibi Thor 4 filmini de etkiledi ve duyurulan tarihler ertelenmek zorunda kaldı.

Normal şartlar altında Thor 4 Love and Thunder filminin çekimleri 2020 yılının Ağustos ayında başlayacak ve film 2021 yılında seyirci ile buluşacaktı. Ancak pandemi sonrası bu tarihler ertelendi. Filmin oyuncularından Natalie Portman verdiği bir röportajda, Thor 4 filminin çekimlerine 2021 yılının ilk aylarında, Avustralya’da başlayacaklarını açıkladı.

Çekim başlangıç tarihini ve yeniden oluşabilecek olası kaza ve ertelemeleri de göz önünde bulundurursak Thor 4 Love and Thunder filminin seyircilerle en erken 2022 yılının yaz aylarında buluşacağını söyleyebiliriz. Maalesef pandemi nedeniyle dünyada neler olacağı hiç belli olmadığı için bunlar en iyi tahminler.

Thor 4 Love and Thunder oyuncuları kimler olacak?

Chris Hemsworth’u yeniden Thor olarak göreceğimiz bir sürpriz değil. Diğer sürpriz olmayan ancak heyecanlandıran isim ise Natalie Portman. Natalie Portman’ı uzun bir aradan sonra yeniden Jane Foster olarak izleyebileceğiz.

Thor 4 Love and Thunder filminde kesin olarak göreceğimizi bildiğimiz diğer bir isim de Valkyrie karakterine başarılı bir şekilde hayat veren oyuncu Tessa Thompson. Filmi hem yazacak hem de yönetecek isim olan, Thor: Ragnarok filminin de yönetmeni olan Taika Waititi, Ragnarok filminde gördüğümüz Korg karakterine yeni filmde tekrar hayat verecek.

Endgame filminin finalinde Thor, Galaksinin Koruyucuları ekibinin gemisine binmiş ve beraber yeni maceralara atılacaklarının sinyalini vermişti. Bu nedenle Galaksinin Koruyucuları ekibini Thor 4 Love and Thunder filminde az da olsa mutlaka göreceğimiz düşünülüyor

DC'nin Favori Batman'i Christian Bale, kötü adam olarak karşımıza çıkacak:

Yeni film ile ilgili büyük sürpriz isim ise en beğenilen Batman oyuncularından biri olan Christian Bale. Christian Bale Thor 4 Love and Thunder filminin kötü karakteri olacak. Ancak Bale’in hangi kötü karaktere hayat vereceği konusunda şu an için net bir bilgi yok. Konu ile ilgili fısıltı gazetesinde bahsedilen pek çok farklı iddia var.

Tom Hiddleston’ın canlandırdığı sevilen kötü kardeş Loki ne olacak? Hayranların en merak ettiği sorulardan birinin maalesef bir cevabı yok. Loki öldü. Ancak Endgame filminde geçmişe dönüş sahnesinde yakalanmadan kaçmayı başardı ve bu hikaye Disney Plus’ta bir dizi olarak işlenecek. Peki, Thor 4 filmde Loki olacak mı? Belki geçmişin hatırlandığı bir sahnede ya da farklı bir kurgu ile karşımıza çıkabilir.

Thor 4 Love and Thunder konusu ne olacak?

Thor 4 Love and Thunder filminin ilk duyurusu yapılırken Natalie Portman sahneye elinde Mjolnir yani Thor’un ünlü çekici ile çıkmıştı. Heyecan verici bu görüntü sonrası herkesin aklında tek bir şey gelmişti, Dişi Thor.

Çizgi romanlarda Jane Foster’ın Dişi Thor olduğu bir hikaye biliniyor. Hatta bu hikayede Jane Foster kanserle de mücadele ediyor. Hikayede; Thor bir şekilde güçlerini kaybeder ve artık Mjolnir’i taşıyamaz. Tam bu noktada sahneye Jane Foster çıkar ve yeni Thor olarak maceralar yaşar.

Elbette, Taika Waititi’nin direkt olarak bu hikayeyi uyarlayıp uyarlamayacağı bilinmiyor. Ancak Valkyrie New Asgard’ı yönetirken, Thor şişmanlamış ve biraz da yorulmuşken, kadın bir Thor’un ortaya çıkması hem de aynı sırada kanserle mücadele ediyor olması, değişen dünya şartlarında Marvel’ın ortaya koymak isteyeceği bir hikaye olacaktır.

Christian Bale tarafından canlandırılacak filmin kötü karakteri ise hala tam bir soru işareti olarak gizemini koruyor. Beta Ray Bill karakteri ve Minatour olarak da bilinen Dario Agger karakteri gibi çizgi romanlarda geçen kötü karakterler, Thor 4 Love and Thunder filminin kötü karakteri olabilecek isimler olarak anılıyor.

Thor 4 Love and Thunder fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Thor 4 Love and Thunder filminin çekimlerinin 2021 yılının ilk aylarında başlayacağını söylemiştik. Heyecan yaratan bir fragman için en azından filmin büyük bir kısmının tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle bir fragman ile en erken 2021 yılının sonlarında karşılacağımız tahmin ediliyor. Ancak film ile ilgili farklı görseller ile çok daha yakın bir zamanda karşılaşabiliriz.

Sizin için Thor: Love and Thunder konusu, fragmanı, oyuncu kadrosu hakkında bilinen tüm detayları anlattık ve ne zaman çıkacak sorusunu yanıtladık. Thor karakterinin dördüncü solo filminde pek çok sürpriz isimle beraber seyirciyi oldukça farklı bir hikaye bekliyor. Yeni film ile buluşana kadar heyecanınızı canlı tutmak için diğer Thor filmlerini tekrar tekrar izlemek keyifli bir maraton olacaktır.