Russo Kardeşler, bugün verdikleri bir röportajda Marvel hayranlarını üzecek bazı ifadelere yer verdi. Secret Wars'ın sinema uyarlamasının kendilerinin en büyük hayali olduğunu paylaşan kardeşler, projenin büyüklüğünün gerçekleşmesine engel olabileceğini belirtti.

Marvel Sinematik Evreni’nde 'Yenilmezler' (Avengers) serisi son bulmuşken, Marvel’ın bir sonraki büyük serisinin ne olacağı merakla bekleniyordu. Bu konuda halen net bir cevap verilebilmiş olmasa da bugün Russo kardeşlerden ipucu olabilecek bir açıklama geldi. Anthony ve Joe Russo, The Grey Man prömiyerinde hayallerindeki Marvel projesini paylaştı.

Russo kardeşlere yöneltilen soru, aslında çok uzun süredir merak edilen bir konuydu. Daha önce pek çok kez Secret Wars romanının uyarlamasını çekmek istediğini belirten kardeşlere bunu tam olarak neden istedikleri soruldu. Russo kardeşlerin cevabı, Marvel hayranlarını üzecek bir detaya da yer verdi.

"Proje çok büyük olur" kaygısı, gerçekleşmesine en büyük engel

“Marvel'a olan sevgimiz, çocukken okuduğumuz, aşık olduğumuz kitaplara dayanıyor. Büyürken hayran olduğumuz tek dizi Secret Wars'dı. İnanılmaz tutkulu. Infinity War ve Endgame'den daha büyük olurdu. Ama bu büyük bir girişim. Bu iki filmi yapmak çok zordu. Yani bu ikisinden daha büyük iki film daha yapmayı mı hayal ediyorsun? Bunu biraz es geçmek zorunda kalacağız.”

Bu, Secret Wars sinemaya uyarlanmayacak mı demek oluyor?

Marvel’ın büyümesinde en fazla rol oynayan isimler arasında yer alan bu ikili, Secret Wars’ın uyarlamasına proje büyüklüğünden dolayı pek de sıcak bakmıyor olabilirler. Fakat her ikisi de bu filmin hayalleri olduğunu belirtiyorsa, Marvel’a olan katkıları bilinirken belki de gerekli cesareti ve desteği bir yerlerden bulacaklardır. Fakat şimdilik bu iş biraz yaş gibi duruyor.

Pek çok Marvel hayranının coşkulu bir şekilde istediği Secret Wars; X-Men, Spider-Man, Fantastik Dörtlü, Deadpool ve Yenilmezler karakterlerine hep birlikte yer veriyor. Russo kardeşler bu çizgi romanın uyarlamasından sürekli tek film olarak bahsederken, bu kadar karakterli bir evren belki de tek bir film olarak karşımıza çıkmayabilir. Tabii hiç uyarlanmama ihtimali de mevcut…