Rusya'da Depo Çalışanları RTX 3070 Ti Ekran Kartlarını Çaldı

Rusya'da bir depoda çalışan iki kişi, gözlerine kestirdikleri 20 ekran kartını önce satışını yapıyormuş gibi gösterdi ardından da çaldı.

Ekran kartı bir oyuncunun hayat damarlarından biridir. Tabii bazıları bu hayat damarını sağlama almak için RTX 3070 Ti kullanırken, bazıları da hala benim gibi 1050 Ti kullanıyor. Ülkemizde de yaklaşık 18.000 TL’lik bir fiyatı olduğunu düşünürsek, bu ekran kartına sahip olmak birçoğumuz için hayalden ibaret.

Birçok insan artık günümüzde bu ekran kartlarını bir yatırım olarak görüyor çünkü artık tam olarak o kadar değerliler. Rusya’da da bu düşünceyle hareket eden soyguncuların hedefi, altın ya da para yerine ekran kartları oldu.

Ekran kartlarını satmak isterken kendilerini ele verdiler

Rusya’da bir depoda meydana gelen soygunda, soyguncular belli ki ekran kartı konusunda ağızlarının tadını iyi biliyormuş. Sipariş alıyormuş gibi yaparak kasaya götürdükleri ekran kartlarını önceden merdiven altına sakladıkları koliye dolduran soyguncular, 20 adet RTX 3070 Ti’ı kolilere doldurup kasadan uzaklaştırdı. Daha sonra kutudan çıkarttıkları ekran kartlarını aşağıda bekleyen üçüncü bir kişiye pencereden attı.

Soyguncular ekran kartlarıyla birlikte kaçmayı başarsa da bu durum çok uzun sürmedi. Ekran kartlarından birisini satmaya kalktıkları kişi bu durumdan şüphelenip polise haber verdi. Polisin bir süre takip etmesinin ardından şüpheli davranışlarıyla dikkat çeken şahıslar, tutuklanarak göz altına alındı. Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla içerisinde bulunduğu ekonomik durum düşünüldüğünde; bu ekran kartlarının şu anda çok daha değerli olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yine de soyguncular bu ekran kartlarının hepsini satmış olsalar bile, ellerine geçen miktarın hapiste yatmaya değeceğini düşünmüyoruz.

Wildberries'te çalışan iki soyguncunun güvenlik kameralarından haberi olmama ihtimali yoktur diye düşünüyoruz. Üçüncü kişinin deponun bir çalışanı olup olmadığı bilinmiyor ancak çalışanların kameralara rağmen böyle bir girişimde bulunmaları da oldukça ilginç.

Ekran kartlarını çalma anları kameralara böyle yansıdı: