Rusya'da Sadece 'Elit' Kişilere Koronavirüs Aşısı Yapılmış

Bloomberg, Rusya'nın sadece elit kişiler için bir koronavirüs aşısı geliştirdiğini ve bu aşıyı birkaç yüz kişiye vurduğunu açıkladı. Aşı vurulan kişilerin 4 ay gözlem altında kaldığını ifade eden Bloomberg, verilerin kayıt altına alınmadığını ve bu olayı doğrulattığını vurguluyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ve pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. İnsanlar, koronavirüsten korunabilmek adına tavsiyelere uyum gösterirken uzmanlar da koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Webtekno ekibi olarak bizler de koronavirüsle ilgili gelişmeleri yakında takip edip sizlere aktarıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Rus hükümeti için çalıştığı bilinen bir hacker grubunun, koronavirüs aşısı ile ilgili bilgileri ele geçirebilmek için İngiltere'ye siber saldırı düzenlediğinden bahsetmiştik. Şimdi yine Rusya'dan gelen başka bir haberden bahsedeceğiz. Bloomberg'ün haberine göre Rusya, sadece "elitler" için geliştirilen bir koronavirüs aşısını aylar önce kullanmış.

Bloomberg'de yer alan habere göre Rusya, toplam sayısı birkaç yüz olan milyarder ve hükümet yetkilisine, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji Araştırma Merkezi'nde geliştirilen deneysel bir koronavirüs aşısı yaptı. Aşılamanın 4 ay önce yapıldığı, yapılan çalışmaların yasal olduğu ancak bu çalışmaların halktan gizlendiği ifade edildi. Hatta bu deneysel aşıyla ilgili elde edilen veriler de resmi kayıt altına alınmamış.

Bloomberg'e açıklama yapan kaynaklar, söz konusu deneysel aşının yapıldığı kişilerin 4 ay boyunca gözlem altında tutulduğu ifade ediliyor. Yani her ne kadar resmi kayıtlar yapılmamış olsa da Rusya'nın elit kişileri, aşı olduktan sonra tam 4 ay boyunca izlenmişler. İddialara göre bazı kişiler, aşıdan sonra ateş yükselmesi ve kas ağrısından şikayetçi olmuşlar.

Aşı yaptıran elit isimlere ulaşılmış ve hatta bu kişilere aşı oldukları doğrulatılmış. Ancak Bloomberg, bu kişilerin isimlerinin paylaşılmasını istemediklerini ve bu yüzden de isim açıklamasının yapılmayacağını belirtiyor. Söz konusu aşıyı yaptırdığı bilinen tek isimse Rus Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dimitriyev. Dimitriyev, kendisi ve tüm ailesinin bu aşıyı olduğunu açıkladı.

Rusya'nın elitlerine yapıldığı ifade edilen koronavirüs aşısının ne kadar etkili olduğu bilinmez ancak ülke, koronavirüsle sınavında çok da iyi konumda değil. Açıklanan verilerin tümünün gerçek olduğunu kabul edecek olursak Rusya genelinde bugüne kadar 776 bin 212 vaka görüldü. Bu vakalar arasında 12 bin 408 kişi ise COVID-19 kaynaklı olarak hayatını kaybetti.