Rusya'nın Sadece İki Aylık Veri Depolama Alanı Kaldı

Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaşın bedellerini ödemeye devam ediyor. Gelen son raporlar, savaş sebebiyle Batılı bulut sağlayıcı şirketlerin ülkeden çekilmesi sonrasında Rusya'da sadece iki ay yetecek veri saklama alanı kaldığını iddia ediyor.

Rusya’nın işgale başlamasıyla Ukrayna’da patlak veren savaş üç haftadır devam ediyor. Bu süre içerisinde pek çok ülke Ukrayna’ya maddi ve manevi şekilde desteklerini sunarken, Rusya da ülkelerin çeşitli yaptırımlarına maruz kalıyor ve pek çok şirket de ülkeden çekiliyor.

Şimdiye kadar Rusya’dan çekilen şirketlerden bazıları da bulut sağlayıcı şirketler olmuştu; ancak görünen o ki bu, Rusya için düşünülenden çok daha büyük bir soruna dönüşmek üzere. Gelen bilgilere göre bulut sağlayıcı şirketlerin ülkeden çekilmesi sonrasında Rusya ciddi bilişim teknolojileri sıkıntılarıyla karşı karşıya.

Rusya'nın elinde sadece iki aylık veri depolama alanı kaldı

Batılı bulut hizmetlerinin Rusya ile olan ilişkilerini kesmesinin ardından, yerli işletmeler bulut depolama için Rus bulut hizmeti şirketlerine yönelmek zorunda kalmıştı. Kommersant’ın haberine göre ise Rusya’nın elinde ona sadece iki ay yetecek kadar veri depolama alanı kalmış bulunuyor.

Bu, şu an Rusya’da yeterli veri hizmeti olmadığı anlamına geliyor. Bununla birlikte şu an Rusya’da devam etmekte olan ve kapsamlı video gözetimi ile yüz tanıma sistemlerini içeren “akıllı şehir” projesi sebebiyle Rusya’da çok fazla depolama kapasitesine ihtiyaç duyuluyor.

Hal böyle olunca Rusya hükümeti de bu sorunu çözmek adına ne yapabileceğini araştırıyor. Böyle bir durumda hükümetin elinde ülke dışına çıkan şirketlerin mevcut veri depolamasına el koymak ve mevcut tüm Rus veri deposunu kiralamak gibi seçenekleri bulunuyor.

Veri depolama sıkıntısı Rusya için ne ifade ediyor?

Peki, veri depolama sıkıntısı Rusya için ne anlama geliyor? Rusya’nın bilgiyi saklayacak alanının kalmaması demek beraberinde pek çok sorunu da getiriyor. Mesela, internet servis sağlayıcılar, yani ISS’ler, medya yayın servislerinden mahrum kalmak zorunda kalabilir ve depolama alanı kullanan diğer “önemsiz” çevrimiçi satış noktalarının faaliyetleri de durma noktasına gelebilir.

Bununla birlikte Rus hükümeti, geriye kalan bütün depolama alanını işleme şirketlerinden satın almak durumunda kalabilir. Bu da basitçe veri depolamanın sıkı bir şekilde hükümet kontrolünde olacağı ve eğlenceye yer olamayacağı anlamına gelmektedir. Bu da, yukarıda da bahsetmiş olduğumuz, üzere Rus hükümeti ülkeden çıkan yabancı şirketlerden kalan depolama alanına el koyabilir demek oluyor.

Dahası, Rusya yüzünü Çin’e dönmek zorunda kalabilir. Her ne kadar Rusya’ya yardım edip etmeyeceği konusunda şimdilik Çin’den herhangi bir açıklama gelmemiş olsa da, Huawei gibi teknoloji devlerinin ABD’nin çok sayıda yaptırımına maruz kaldığını düşündüğümüzde Çin, bu fırsatı oluşan boşluğu doldurmak ve açığı kapatmak için kullanabilir.