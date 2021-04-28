Netflix, 3 Haziran'da yeni bir anime ile kullanıcıların karşısına çıkacağını duyurdu. Oldukça popüler bir yapım olan Sailor Moon'un en yeni filmi "Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie"yi lisanslayan platform, bu animeyi dünya genelindeki animeseverlerin beğenisine sunacak.

İlk kez 1991 yılında hayatımıza giren ve yıllar içerisinde milyonlarca hayrana ulaşan "Sailor Moon" (Ay Savaşçısı olarak da bilinmektedir.) isimli anime, bir süre sonra yeniden ekranlara dönecek. Edinilen bilgilere göre animenin en yeni filmi, 3 Haziran'da dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanacak. Film, "Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie" ismiyle Netflix'teki yerini alacak.

Aslına bakacak olursak Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie, 2021 yılının başından beri bilinen bir yapım. Zira iki bölüm halinde oluşturulan film, 2021'in ilk günlerinde Japonya'daki sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Ancak film, bugüne dek dünya prömiyerini gerçekleştirmemişti. İşte Netflix, bu yapımı lisanslayarak dünya genelindeki tüm Sailor Moon hayranlarına ulaşmış olacak.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie'nin fragmanı da yayınlandı

3 Haziran 2021'de Netflix kullanıcılarıyla buluşacak olan anime filmi, bir anime yapımdan bekleyeceğiniz her şeyi sunuyor. Usagi ve Chibi-Usa isimli iki karakter, Japonya'da gerçekleşen tam güneş tutulması olayından sonra bir Pegasus ile karşılaşır. Bunun üzerine zorlu bir maceraya baş koyan ikili, yaşadıkları kasabada ortaya çıkan gizemli bir grubun üstesinden gelmeye çalışıyor. Bu gizemli grup, dünyaya ve hatta evrene hakim olmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İşte iki bölümlük film, tüm bu olayları anlatıyor.

Netflix, özellikle de son dönemlerde anime yapımlara ilgi göstermeye başladı. Bu bağlamda 2021'in ilk gününden beri 40'tan fazla yapımı kullanıcılarıyla buluşturan platform, anime hayranlarının ilgisini üzerine çekmeyi başardı. İşte 3 Haziran'da yayınlanacak olan Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie de platforma eklenen en yeni anime olarak kullanıcıların hizmetine sunulacak. Eğer bu anime için hazırlanan fragmanı izlemek isterseniz, aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.