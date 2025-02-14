Dünya üzerinde birbirinden farklı birçok tür yaşamına devam ediyor. Bazıları ıssız adalarda bazıları ise şehir merkezlerinde hayatta kalmaya çalışıyor. Fakat söz konusu adalar olduğunda tür sayısındaki çeşitlilik artıyor.

Oldukça ender bulunan bir salyangoz türü ise karşımıza Portekiz’in bazı adalarında çıkıyor. Ancak bu salyangozlar, bilim insanları sayesinde burada.

Peki araştırmacılar neden birçok salyangozu bu adaya bırakmış?

Portekiz’in adalarından olan Desertas, binlerce yıldır nesli tükenmekte olan canlılar için âdeta bir sığınak.

Öyle ki bu adada birbirinden farklı birçok tür bulunuyor. Bu canlılardan en bilineni, çok nadir bir fok türü olan Akdeniz keşiş foku. Bunun yanında ada, nesli büyük oranda tükenen ve çok küçük olan bir salyangoz türüne de ev sahipliği yapıyor.

Aslında bu salyangozlar, Desertas Adalarında bundan yaklaşık 95-100 yıl önce bol miktarda bulunuyordu ancak yıllar geçtikçe, sayıları düzenli bir şekilde azalmaya devam etti. 2010’a gelindiğinde ise adada bu salyangoz türlerine rastlamak imkânsız hâle geldi. Yani sayıları çok çok azaldı.

Araştırmacılar ise bu gidişata dur demek ve Desertas Adalarında bu salyangoz türlerinin yaşamına devam etmeleri için kolları sıvadılar.

Öncelikle Portekiz Doğa Koruma ve Ormancılık Enstitüsü’nden bir grup, 5 yıl süresince adayı ziyaret etti.

Bu 5 sene içinde rastladıkları salyangoz sayısı ise maalesef 200 idi. Hâl böyle olunca bu salyangozları üremeleri amacıyla Fransa ve İngiltere’deki hayvanat bahçelerine götürdüler. İlgili uzmanlar ise bu türü kurtarmak için eşsiz bir üreme programı oluşturdu.

Bu programda her şeyin yolunda gitmesi için öncelikle, salyangozların doğal yuvalarına çok benzeyen, nem ve sıcaklık koşulları sağlandı. Ardından üreme odalarına dönüştürülen nakliye konteynerlerine yerleştirildiler.

Ekip, her bir salyangozla tek tek ilgilendi. Ortam içindeki davranışlarını ve tepkilerini en ince ayrıntısına kadar inceledi. Hayatta kalmaları sağlandıktan sonra ise sıra üremeye gelmişti.

Neyse ki bu plan, büyük bir başarıya ulaştı. Araştırmacılar, tam tamına 1.329 salyangozun dünyaya gelmesini sağladı ve bu canlıları, Desertas Adalarına geri bıraktı.

Üstelik geri bırakmakla da kalmadılar.

Her bir salyangoz, belirli aralıklarla izlenmeye hâlâ devam ediliyor. Hatta her biri, kızılötesi boyayla işaretleniyor. Böylece salyangozların, ilgili ekip tarafından uyum sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmiş oluyor.

Ek olarak ilerleyen yıllarda, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan diğer hayvanlar için de bu yöntem kullanılabilir. Özetle Portekiz’in Desertas Adalarına 1.300’den fazla salyangozun bırakılma amacı aslında onları hayata geri döndürmek.

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