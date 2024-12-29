Köpeklerin çok az miktarlarda bile ıslandıklarında, anında silkelenmeye başladığına mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Hatta silkelenmeleriyle etrafı ıslatmaları bir olur. Peki onlar neden bu davranışı sergiler?

Akla gelen ilk cevap, “E o kadar ıslanıyorlar, tabii ki silkelenerek üzerlerindeki suyu atacaklar” olabilir. Ancak bu silkelenme hareketinin arkasında tahmin etmediğiniz bir sebep var.

Gelin, birlikte bakalım.

Islandıktan sonra birçok tüylü memeli, özellikle köpekler, tüyleri üzerindeki fazla suyu silkeler.

Köpeklerdeki bu silkelenmeler, kürklerinden suyu çıkarmak ve ayrıca tahriş edici maddeleri, tüylerin oluşturduğu düğümleri ve parazitleri ortadan kaldırmak için etkili bir yoldur.

Ayrıca bu davranış ile köpeklerin yalayarak veya kendi kendini temizleyerek ulaşmasının daha zor olduğu boyun ve sırt gibi bölgeleri de istenmeyen tüylerden veya parazitlerden arınmış olur.

Tüylü memelilerin genel itibarıyla 12’den fazla duyusal nöronu vardır ve her biri, çeşitli hisleri algılama, yorumlama ve ayrıca silkelenmeye sebep olur.

Ancak köpeklerin ıslandıkları zaman silkelenmesinin veya titremesinin sebepleri bunlarla sınırlı değildir.

Harvard Tıp Fakültesi’ndeki Howard Hughes Tıp Enstitüsü’nden bir araştırma ekibi, memelilerdeki bu titreme davranışının nedenini, laboratuvar farelerini kullanarak anlama yoluna gitti.

Bilim insanları yaptıkları bu çalışmada, memeli derilerindeki C-LTMR ismi verilen bir reseptörü incelemeye karar kıldı. Çünkü bu reseptörler, kıl foliküllerini etrafına sarılarak çalışıyordu.

Ekip ilk olarak, farelerin sırtlarına ve boyunlarına yağ ve su gibi birden fazla uyaran türü uyguladı. Uyaranlar uygulandıktan sonra ise birkaç mekanosensör nöronunun tepki verip vermeyeceğine bakıldı.

Ayrıca araştırmacılar, farelerin bir kısmındaki C-LTMR reseptörlerinin çoğunu çıkararak bunları genetik olarak değiştirdi.

Şaşırtıcı bir şekilde bu reseptörleri çıkarmak, farelerin titremesini durdurdu ve ıslak köpek silkelenmesi için gerekli olan hissin yok olmasına da neden oldu. Yani ıslak köpek silkelenmesi, memeli derisindeki C-LTMR isimli bir reseptörün hatasıydı.

Bu reseptör, köpeklerden farelere kadar her türden tüylü hayvanın, boynun arkasındaki sıvı damlacıkları tarafından uyarıldığında şaşırtıcı şekilde tutarlı bir silkelenme veya titremeyle karşılaşmasını açıkladı.

Özetle genellikle köpeklerde sıkça karşılaştığımız bu davranışın nedeni, onların vücutlarında bulunan bir reseptörün hatasından kaynaklıdır.

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