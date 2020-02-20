Samsung'dan Gönderilen Bildirimle İlgili Açıklama

Samsung, bu sabah saatlerinde tüm Galaxy marka telefon ve tablet kullanıcılarına gönderilen bildirimin bir hata nedeniyle gönderildiğini ve herhangi bir zararının olmadığını açıkladı.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un akıllı telefonlara ve tabletlere sadece "1" yazan bir bildirim gönderdiğinden bahsetmiştik. Kullanıcılardan gelen raporlara göre bu bildirim, "Mobil Cihazımı Bul" isimli bir servis aracılığıyla gönderilmişti.

Samsung tarafından gönderilen bildirim, pek çok kullanıcıyı tedirgin etti. Kimi kullanıcılar, bu durumun bir hata sonucunda gerçekleştiğini düşünürken kimi kullanıcılar ise telefonlarının hacklendiğini düşünerek, bildirimin bilgisayar korsanları tarafından bilinçli olarak gönderildiğini düşündüler. Şimdiyse konuyla ilgili olarak Samsung'dan bir açıklama geldi. Gelen açıklama, Samsung kullanıcılarının içini ferahlattı.

Samsung'un İngiltere Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre bu bildirim, yapılan bir test sırasında yanlışlıkla gönderilmişti. Gönderilen bildirimin akıllı telefonlar için herhangi bir zararının olmadığını belirten yetkililer, yaşanan aksaklık için özür dileyerek bir daha böyle bir hatanın olmaması için çalışacaklarını açıkladılar.

Samsung tarafından yapılan açıklama

Yapılan açıklamayla birlikte kullanıcılar, dokundukları zaman da herhangi bir şey olmayan bu bildirimin bir hata sonucunda gönderildiğini kesin olarak öğrenmiş oldular. Eğer sizler de Samsung'un bir akıllı telefonuna sahipseniz ve geçtiğimiz saatlerde bu bildirimi gördüyseniz, artık içiniz rahat bir şekilde telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz.