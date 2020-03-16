Samsung, 150 MP Nanocell Kamera Üzerine Çalışıyor

Günümüz akıllı telefon pazarında kullanıcıların en çok dikkat ettiği özelliklerden bir tanesi, telefonların kamera performansı oluyor. Ortaya atılan iddialara göre Samsung, bu yarışı kızıştıracak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Twitter’da ortaya atılan bir iddiaya göre Samsung, amiral gemisi akıllı telefonları için 150 MP’lik bir kamera geliştiriyor. İddialara göre sensör, sadece 2,5 cm’lik bir alan kaplıyor ve Samsung Galaxy S20 Ultra’daki ISOCELL Bright HM1 sensöründekiyle aynı Nanocell teknolojisini kullanıyor.

Üstelik ortaya atılan iddialar sadece Samsung’u da kapsamıyor. İddialara göre Xiaomi de 2020’nin dördüncü çeyreğinde çıkaracağı amiral gemisi telefonlarında 150 MP’lik sensörü kullanacak ve bu sensörü kullanan ilk üçüncü taraf şirket olacak. OPPO ve Vivo gibi diğer şirketler de 2021’in birinci çeyreğinde aynı teknolojiyi kullanmaya başlayacak. Bu cihazlar, 150 MP’lik kameralarına ek olarak henüz duyurulmamış olan Qualcomm Snapdragon 875 işlemciden güç alacak.

Nanocell teknolojisiyle kızışan yarış:

Sensör, Nanocell teknolojisini kullanacak olması sebebiyle daha yüksek miktarda ışık yakalamak için 9 pikseli tek pikselde birleştirecek. Sammobile’da yer alan habere göre 150 MP çözünürlüğe sahip olan kameranın sonda 16 MP görüntü sunması gerekiyor. ISOCELL Bright HM1 sensörüyse 12 MP çekim sunuyordu.

Ortaya atılan bu iddia doğruysa Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin, bu kamera teknolojisiyle birlikte sensörlerinde daha çok sayıda piksel hedeflemesi oldukça olası görünüyor. Daha fazla piksel sunma yarışı son yıllarda bitmiş görünüyordu ancak Nanocell teknolojisi bu yarışı tekrardan kızıştırabilir.

Ayrıca Samsung’un bu teknolojiyi Çin’deki müşterileri için geliştiriyor olma ihtimali de bulunuyor. Dolayısıyla şirketin gelecekte çıkaracağı amiral gemisi telefonlarında direkt olarak bu teknolojiyi göremeyebiliriz ancak bu teknolojinin farklı bir varyasyonunu görme ihtimalimiz de var.