Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 5 nm üretim süreciyle ürettiği Exynos 1080 yonga setinin çıkış tarihi resmen açıklandı. Şirket, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda yonga setinin 12 Kasım'da çıkacağını duyurdu.

Mobil yonga seti dünyası, bu sene büyük performans artışıyla daha da kızışan bir rekabete ev sahipliği yapacak. Bu performans artışı ve rekabetin ana nedeniyse 5 nm üretim sürecinin artık yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamış olması. Yeni üretim süreci sayesinde transistörler arası mesafe en aza iniyor ve işlemcilerdeki verim en üst seviyeye çıkıyor.

Bugüne kadar 5 nm yonga setlerinden yalnızca ikisini gördük. Bu yonga setleri Apple'ın A14 Bionic yonga seti ve Huawei'nin Kirin 9000 yonga setiydi. Her iki yonga seti de yüksek performans sunarken gözler diğer rakiplere çevrilmişti. İşte bugün o rakiplerden birisi olan Samsung Exynos 1080'in çıkış tarihi açıklandı.

Samsung, Exynos 1080'in çıkış tarihini açıkladı:

Bugün Çin'in sosyal medyası üzerinde resmi Samsung Exynos hesabı tarafından yapılan paylaşıma göre Samsung Exynos 1080, 12 Kasım günü çıkış yapacak. Samsung'un yeni yonga setiyle bize nasıl bir performans sunacağını henüz kesin olarak bilmesek de bu konuda bize yardımcı olabilecek bazı bilgiler elde etmiştik.

Samsung, Exynos yonga setleriyle bugüne kadar genel anlamda pozitif bir izlenim yakalamayı başaramamıştı. Fakat yonga seti, en azından geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz kadarıyla Samsung'un kötü ününü iyiye çevirmesine yardımcı olacak. İşlemci, Apple'ın yonga setlerinden daha iyi performans göstermişti.

AnTuTu üzerinde performans testi sonuçlarıyla gözüken Samsung Exynos 1080, testten 693.600 puan almıştı. Yonga seti, işlemci performansında 181.099 puan, GPU performansındaysa 297.676 puan elde etmeyi başarmıştı. Huawei'nin Kirin 9000 yonga seti aynı testte 721.462, Apple'ın A14 yonga setiyse 572.133 puan elde etmişti.

5 nm üretim süreciyle üretilecek Samsung Exynos 1080 yonga seti, dört Cortex-A78 büyük çekirdeğe ve dört Cortex-A55 küçük çekirdeğe ev sahipliği yapacak. Yonga seti, bünyesinde Mali-G78 ekran kartını bulunduracak. Bakalım Samsung bu sene Exynos işlemcisiyle elde ettiği kötü ünü düzeltebilecek mi?