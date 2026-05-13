Samsung’un Akıllı Gözlüklerinin Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Samsung’un çok beklenen akıllı gözlüklerinin lansmanı ilgili iddialar geldi. Güney Koreli teknoloji devi, çok yakında Meta Ray-Ban rakibini tanıtabilir.

Geçen yıl Galaxy XR karma gerçeklik gözlükleriyle giyilebilir teknoloji alanında önemli bir hamle yapan Samsung, aynı zamanda günlük kullanıma uygun, Meta Ray-Ban benzeri akıllı gözlükler de geliştiriyordu. Hatta nisan sonlarında bu gözlüklerin tasarımlarının ortaya çıktığını görmüştük.

Samsung’un yeni akıllı gözlüklerini ne zaman tanıtacağına dair henüz resmî bir açıklama gelmemişti. Ancak bugün ortaya atılan bazı iddialar, gözlükleri yakında görebileceğimizin sinyallerini verdi.

Temmuzda tanıtılabilir

Samsung, her yıl temmuz ayında büyük bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenliyor. Bu etkinlikte ana odak yeni katlanabilir telefonlar olsa da farklı kategorilerden ürünleri de görüyoruz. Seoul Economic Daily isimli Güney Koreli kaynağın aktardığına göre şirket, bu yılki temmuz etkinliğinde birçok yeni ürün tanıtacak. Bunlardan biri akıllı gözlükler olacak.

Etkinliğin 22 Temmuz tarihinde Londra’da gerçekleşeceği ve Galaxy Glasses ismini alması beklenen gözlüklerin bu tarihte tanıtılacağı ve sonrasında direkt piyasaya sürüleceği iddia edilmiş. Eğer doğruysa gözlükler etkinliğin sürprizi olacak. Etkinlikte Galaxy Z Fold8, Flip8, Z Fold, geniş ekranlı Galaxy Wide, Watch 9 akıllı saatler gibi ürünlerin de tanıtılmasını bekliyoruz.