Samsung’un Akıllı Buzdolapları Yazılım Güncellemesi Sonrası Çöktü!

Samsung’un akıllı buzdolapları için yayımladığı bir güncelleme cihazları âdeta bozdu. Tepkilerin büyümesinin ardından güncelleme hemen geri çekildi.

Samsung, akıllı ev eşyalarıyla da öne çıkan bir marka. Şirketin yapay zekâ teknolojisini entegre ettiği buzdolapları da bunlardan biriydi. Ancak firmanın yayımladığı yeni bir güncelleme, Samsung’un akıllı buzdolaplarına sahip kullanıcıları âdeta çileden çıkartan bir soruna yol açtı.

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Firmanın buzdolaplarına gönderdiği SmartThings yazılım güncellemesi, cihazların güncelleme sonrasında tamamen kapanması ve çalışmayı durdurmasına neden oldu.

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Gelen şikâyetlerin ardından güncelleme geri çekildi

Güney Kore'de 22 Eylül öğleden sonra başlayan kesintiler, bölgede büyük tepki çekti. Teknoloji devi de büyüyen şikâyetlerin ardından güncellemeyi geri çekmek durumunda kaldı. Sorunun ana kaynağının, geliştirme aşamasındaki bir dahili test yazılımının sistem hatası sonucu yanlışlıkla son kullanıcılara dağıtılması olduğu aktarıldı. Şirket yetkilileri hatayı fark eder etmez dağıtımı anında durdurduklarını belirterek kamuoyundan özür diledi.

Samsung Members forumunda paylaşım yapan onlarca kullanıcı, SmartThings uygulamasından gelen güncelleme bildirimine tıkladıktan hemen sonra cihazlarının kapandığını aktardı. Kullanıcılar; buzdolabının iç ışıklarının söndüğünü, dokunmatik panelin yanıt vermediğini, soğutmanın tamamen durduğunu ve fişi çekip takmanın dahi sorunu çözmediğini vurguladı. Bazı cihazların ekranında sadece "güncelleniyor" yazısının takılı kaldığı ve cihazların hiçbir şekilde sıfırlanamadığı belirtildi.

Sorundan en çok etkilenen modellerin 2024 yılı ve sonrasında piyasaya sürülen Bespoke AI 4-Door serisi olduğu ifade ediliyor. Kullanıcılar, yiyeceklerin bozulma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek şirkete tepki gösterdi. Firma, cihazların tek tek teknik personel tarafından yerinde kontrol edilmesi gerektiğini belirterek kullanıcıları yetkili servis randevusu almaya yönlendirdi. Ancak teknik servis randevu sisteminin de oluşan yoğunluk nedeniyle kilitlendiği bildiriliyor. Şu ana kadar kaç cihazın etkilendiğini açıklanmadı.