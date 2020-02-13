Samsung'un Taşınabilir Bir Monitör Geliştirdiği İddia Edildi

Samsung'un 14.1 inç boyutunda taşınabilir bir monitör üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Söylentilere göre bu monitör, şirketin akıllı telefonlarının düşük özellikli bir bilgisayar gibi kullanılmasını sağlayan "DeX" teknolojisi için geliştiriliyor.

Samsung, haberlerimize genellikle akıllı telefonlarıyla konu olan bir şirket ancak Samsung, akıllı telefonların yanı sıra pek çok çeşit teknolojik ürün ve yazılım üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı teknolojilerden bir tanesi de "DeX".

Samsung'un DeX isimli özelliği, akıllı telefonların bir bilgisayar gibi çalışmasına yardımcı oluyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde akıllı telefonları bir monitöre bağlıyorlar, fare ve klavye aracılığıyla bilgisayar deneyimi yaşayabiliyorlar. Samsung, DeX'i daha sık kullanılan bir özellik haline getirmek için bir taşınabilir monitör üzerinde çalışıyor.

Güney Kore merkezli bir internet sitesi olan "ETNews"te bulunan bir habere göre Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni monitör, 14.1 inç büyüklüğünde. Bir kilogramdan daha hafif olacağı bildirilen bu monitör, mobilite konusunda oldukça verimli olacak. Şirket, üzerinde çalıştığı yeni monitör aracılığıyla kullanıcılarına benzersiz bir DeX deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Samsung'un DeX için hazırlamaya çalıştığı taşınabili monitörünün, 10.000 mAh kapasitesinde bataryasının olacağı ifade ediliyor. Üstelik bu monitör, bir yandan kendini çalıştırırken diğer yandan da bağlandığı telefonu şarj edebilecek şekilde tasarlanmış. Ancak bu taşınabilir monitörün, beraberinde bir klavye ve fare setini içermediği vurgulanıyor.

Samsung'un üzerinde çalıştığı bildirilen taşınabilir monitörü ile ilgili detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Ancak iddialara göre Samsung, bu monitörüyle ilgili çalışmalarını genel anlamda tamamlamış. Yani tüketicilerin, kısa bir süre sonra Samsung'un 14.1 inç boyutunda ve DeX için geliştirilmiş olan monitörle tanışabilme ihtimali bulunuyor. Hatta beklentiler, bu monitörün 2020'nin ikinci çeyreğinde tanıtılacağı yönünde.

İddialara göre taşınabilir monitörler üzerinde çalışan tek şirket Samsung değil. Başka bir Güney Koreli teknoloji devi olan LG'nin de benzer bir ürün üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 5.000 mAh bataryasının olacağı ifade edilen bu taşınabilir monitörle de ilgili net bir bilgi paylaşımı yok. Ancak bu monitörlerinin fiyatının 340 dolar (yaklaşık 2.050 TL) ile 420 dolar (yaklaşık 2.540 TL) arasında fiyatlandırılacağı ifade ediliyor.