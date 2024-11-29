Samsung'un oldukça işlevsel bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirketin yeni bir patenti, ekranı otomatik olarak büyüyebilen bir tabletin varlığını ortaya koydu. Ancak bu ürün henüz oldukça erken aşamada.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, tüm bildiklerimizi unutturacak, yeni bir tablet üzerinde çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından kaydedilen bir patent ile ortaya çıkan tablet, ihtiyaç duyulduğu zaman daha da büyük olmasını sağlayan, genişleyebilir bir ekrana ev sahipliği yapıyor.

Daha birkaç gün önce tescil edilen patente ait görüntüler, bu tabletin normal koşullarda diğer tabletlere benzeyeceğini gösteriyor. Ancak oldukça kalın bir yapıya sahip olacak tablet, ihtiyaç duyulduğunda sol ve sağ tarafından çekilebilecek. Bu işlem ile gizlenmiş olan ekran bölmeleri de kullanılabilir hâle gelmiş olacak.

Samsung'un büyüyebilen ekrana sahip tableti böyle görünecek

Samsung'un henüz erken aşamadaki tableti, otomatik olarak ekran boyutunu ayarlayabiliyor. Patent belgelerine göre kullanılacak bir motor, bu işlevi mümkün kılacak. Ancak hangi kullanım senaryoları için ekranın büyülteceği şimdilik belli değil.

Tabii bunun sadece bir patentten ibaret olduğu gerçeğini unutmamak gerek. Samsung, her yıl yüzlerce patent alıyor ancak bunların çok küçük bir bölümü gerçek bir ürün olarak son kullanıcı ile buluşuyor. Bu ürünün hangi tarafta yer alacağını zamanla göreceğiz.