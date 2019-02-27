Xiaomi Black Shark 2, Kanlı Canlı Görüntülendi

Xiaomi'nin yeni nesil oyuncu telefonu Black Shark 2, Twitter'da paylaşılan bir fotoğraf ile kanlı canlı görüntülendi.

Son bir yıl içinde mobil oyunculuk sektörü ciddi bir ivme kazanarak genişledi. PUBG Mobile ve Fortnite’ın mobil oyunculuğu bambaşka bir noktaya taşıması, mobil oyunculuğun ciddi bir sektör haline gelmesindeki en önemli etken olurken, Razer ile başlayan oyuncu akıllı telefonu kategorisi ise üreticiler arasında yeni bir rekabet oluşturdu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin Razer Phone ve Asus ROG Phone’a cevabı Black Shark olmuştu. Oyuncu telefonu pazarının en popüler modellerinden biri olmayı başaran Black Shark’ın yeni modeli ise oyuncular arasında heyecanla beklenmeye başlandı. Twitter’da paylaşılan yeni bir görsel, Black Shark 2 bekleyenleri heyecanlandırmayı başardı.

İddiaya göre yukarıda görmüş olduğunuz cihaz, Xiaomi Black Shark 2’nin ta kendisi. Buna göre Xiaomi, tasarım anlamında birinci nesilden fazla uzaklaşmamış. Bunun yerine ilk modelin tasarımını geliştirerek daha göze hoş gelen bir cihaz olması için küçük dokunuşlar eklemiş. Ayrıca cihazın boydan boya LED aydınlatmaya sahip olacağı da gözden kaçmıyor.

Sızıntılara göre Xiaomi Black Shark 2, Qualcomm’un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855’ten güç alacak. Cihazın RAM kapasitesi 12 GB’a kadar çıkarken, Game Turbo gibi yazılımsal geliştirmeler, oyun performansının standart bir akıllı telefondan daha hızlı olmasını sağlayacak. Ayrıca cihazın Mi 9’da gördüğümüz 27W hızlı şarjı desteklemesi de bekleniyor.