Samsung Galaxy S10 Lite’ın Kullanıcı Kılavuzu Ortaya Çıktı

Son aylarda akıllı telefon kulislerinde sıkça adı anılan Samsung Galaxy S10 Lite’a ait olduğu iddia edilen bir kitapçık ortaya çıktı. Kitapçık, cihazla ilgili pek çok bilgiyi barındırıyor.

Söz konusu teknoloji olduğunda bir şeyi saklayabilmek neredeyse imkansızdır. Akıllı telefonlar hakkında ise pek çok kişinin bilgi sağlayacak bağlantıları, içeriden bilgi alabileceği yolları vardır. Haliyle sık sık telefonların tasarımları ya da özellikleri hakkında paylaşımlar yapılır, iddialar ortaya atılır.

Bu defa durum biraz daha ilginç zira alıştığımız ‘sızıntıların’ aksine bu defa bir fotoğraf ya da tasarım görseli değil, Samsung Galaxy S10 Lite’ın kullanıcı kılavuzu yer alıyor. Kılavuzda telefonun nasıl görüneceğine dair eskizden hallice de olsa çizimler de yer alıyor.

Samsung Galaxy S10 Lite Olası Tasarımı

Yukarıda yer alan görselden de gördüğümüz üzere telefonun üst kısmında ve ortada bir kamera deliği yer alacak. Ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu sensör de bulunacak. Samsung Galaxy S10 Lite bu anlamda seriden çok uzaklaşmamış olacak. Ayrıca telefonda USB-C Type giriş bulunacak.

Arka kısımda ise üç kameralı bir sistem yer alacak. Kamera yuvasının üzerinde bir de flaş ışığı yer alacak. Telefonda NFC, GPS, Wi-Fi gibi farklı özellikler için farklı antenler bulunacak. Amiral gemisi olmayan bir telefonda NFC çipi görmek biraz şaşırtıcı olsa da sonuçta bu model de amiral gemilerinin bir tık küçüğü olması için üretiliyor.

Samsung Galaxy S10 Lite Olası Teknik Özellikleri

Telefonun 6,7 inçlik, 2400x1800 piksel SuperAMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. En boy oranı 19,5:9 olacağı söylenen ekranda parmak izi sensörü de bulunacak. Telefonun ana kamerasının 48 MP, ultra geniş açı kamerasının 12 MP ve makro lensinin de 5 MP olması bekleniyor.

Snapdragon 855 işlemciyle geleceği tahmin edilen cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Bütün bu donanım gücünü ise 4.500 mAh’lik bataryadan alacak.