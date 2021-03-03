Samsung Galaxy M62 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Samsung, Galaxy M62 isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Malezya'da duyurulan telefonunun ülke dışına çıkıp çıkmayacağı belli değil çünkü bu cihaz, kısa bir süre önce duyurulan Galaxy F62'nin yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Malezya'da gerçekleştirdiği bir etkinlikte Galaxy M62 olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Bu telefona yeni diyorsak da olsak da karşımıza çıkan cihaz, ne yazık ki pek de yeni değil. Zira Samsung Galaxy M62, kısa bir süre önce duyurulan Galaxy F62'nin yeniden isimlendirilmiş ve minimal düzeyde değişikliklerin yapıldığı bir telefon.

Samsung Galaxy M62, 6.72 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir Super AMOLED ekrana sahip. Çentikli yapıdaki bu ekranda 32 MP çözünürlük sunan bir ön kamera yer alıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise ekran yerine telefonun yan paneline monte edilmiş şekilde karşımıza çıkıyor.

Galaxy M62'nin tasarımı, Galaxy F62 ile birebir aynı

Samsung'un yeni akıllı telefonunda Exynos 9825 işlemci yer alıyor. Bu işlemciyi 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile kombine eden Samsung, bu telefonu Galaxy F62'den de sadece depolama alanı ile ayırmış oldu. Ayrıca Galaxy F62'de yer alan 25 watt hızlı şarj destekli 7.000 mAh batarya, olduğu gibi Galaxy M62'ye de eklenmiş durumda. Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzünü kullanan telefonun Bluetooth 5.0 ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi olduğunu da belirtelim.

Galaxy M62'nin kamera kurulumu da Galaxy F62 ile aynı. Bu bağlamda bizleri karşılayan 64 MP ana kameraya ek olarak 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 5 MP de derinlik odaklı kamera da Galaxy M62'de yer alıyor.

Samsung Galaxy M62 teknik özellikleri

Ekran: 6.72 inç, FHD+ Super AMOLED

6.72 inç, FHD+ Super AMOLED İşlemci: Exynos 9825

Exynos 9825 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP Batarya: 25 watt hızlı şarj destekli 7.000 mAh

25 watt hızlı şarj destekli 7.000 mAh İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı One UI 3.1

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre bu akıllı telefon, 500 dolar karşılığında satın alınabilecek. Galaxy M62'nin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceğini ise zaman gösterecek.