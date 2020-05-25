Etkileyici Samsung Galaxy Note 20 Konsept Tasarımı (Video)

Samsung Galaxy Note 20 ailesi için heyecanlı bekleyiş devam ederken, Güney Koreli devin yeni amiral gemisine dair yeni söylentiler ve iddialar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Paylaşılan son konsept tasarıma göre Galaxy Note 20 ve Note 20+, ekran boyutu konusunda Galaxy S20 serisiyle aynı çizgide ilerleyecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un önümüzdeki yaz aylarında tanıtmayı planladığı Galaxy Note 20 ve Note 20+ ikilisi hakkındaki iddialara bugün bir yenisi daha eklendi. OnLeaks ismiyle bilinen Steve H.McFly, elde ettiği bilgiler ışığında Galaxy Note 20+ modelinin yeni konsept görüntülerini yayınladı. Ünlü teknoloji gurusuna göre Note 20+ 6.9 inç, Note 20 ise 6.7 inç ekrana sahip olacak.

Temel modelde, 404 PPI ve 60Hz yenileme hızı özelliklerine sahip bir AMOLED ekran görmeyi bekliyoruz. Plus varyantında ise 497 PPI ve 120Hz yenileme hızı sunan bir AMOLED ekran olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte söz konusu özelliklerin hala teyite muhtaç olduğunu söylemekte fayda var, ancak beklentiler, yeni Galaxy Note ailesinin benzersiz bir ekran deneyimi sunmaya hazırlandığı yönünde.

İddialara göre Samsung Galaxy Note 20+ 6.9 inç, Note 20 ise 6.7 inç ekrana sahip olacak

Serinin büyük abisi Galaxy Note 20+’ın konsept tasarımı, etkileyici bir kamera kurulumuna işaret ediyor. Dikey olarak sıralanan üçlü lens konfigürasyonunun en altında, çözünürlük değişmeden daha fazla yakınlaştırma yapmayı sağlayan periskop telefoto lensi olduğunu görüyoruz.

Geçtiğimiz hafta kaleme aldığımız haberde, Galaxy Note 20+’ın arkasında 108 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera olabileceğine dair iddiaları sizlerle paylaşmıştık. Fakat bu sensörün Galaxy S20 Ultra'daki ile aynı olup olmayacağı şimdilik belli değil. Yeni nesil Galaxy Note 20 serisine dair hala pek çok gizem var, ancak S Pen desteği ile gelecek olan telefonların S20 serisine kıyasla daha az kıvrımlı tasarıma sahip olacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy Note20+'ın, 108MP çözünürlüğünde bir ana kamera ile gelmesi bekleniyor

Samsung, Galaxy Note serisindeki yeni modelleri genellikle ağustos ayında tanıttıktan sadece bir hafta sonra satışa sunuyor. Bununla birlikte, devam eden koronavirüs salgınının Güney Koreli şirketin planlarında nasıl bir rol oynayacağı ise belirsizliğini koruyor, ancak beklentilerin Galaxy Note 20 serisinin üretiminde aksama yaşanmayağı yönünde.

Samsung Galaxy Note 20+ için hazırlanan konsept tasarım videosu