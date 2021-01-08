Samsung Galaxy S21'in Resmi Basın Görselleri Ortaya Çıktı

Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtılacak yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S21 ve S21+'ın resmi basın görselleri ortaya çıktı. Görüntülerde Galaxy S21'in menekşe renk seçeneği ve Galaxy S21+'ın siyah seçeneği yer alıyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni nesil akıllı telefon modellerinin ve birçok cihazın lansmanını gerçekleştireceği yılın ilk UNPACKED etkinliğini önümüzdeki günlerde düzenleyecek. Pandemi nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte tanıtılacak cihazlardan biri de yeni Galaxy S21 ailesi olacak.

Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla birlikte cihazlara dair yeni sızıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Daha önce birçok özelliği sızdırılan ve S Pen desteğiyle geleceği öğrenilen Galaxy S21'lerin bu kez de resmi basın görselleri ortaya çıktı. Sızdırılan bu görüntülerin, cihazların ön siparişleri için kullanılacak başlık resimleri olduğu tahmin ediliyor.

Galaxy S21'in basın görselleri ortaya çıktı:

Daha önceleri sızdırılan render görüntüleriyle tutarlı olan bu görselde, Galaxy S21 ve S21+ modelleri tek bir karede karşımıza çıkıyor. Sol tarafta S21+'ın siyah versiyonu yer alırken, hemen yanında ise altın kamera çerçevesine sahip olan menekşe rengi S21 modeli yer alıyor.

Görüntülerde yalnızca tek bir renk yer alsa da yeni nesil Galaxy S21 ailesinin renk seçenekleri siyah ve menekşeyle sınırlı olmayacak. Bu noktada Galaxy S21'in gri, pembe menekşe ve beyaz; S21+'ın siyah, gümüş ve menekşe; S21 Ultra'nın ise siyah ve gümüş renk seçenekleriyle birlikte tanıtılacağı belirtiliyor. İlerleyen dönemlerde ise yeşil ve kırmızı gibi ekstra renk seçeneklerinin de eklenmesi bekleniyor.

Samsung, yeni nesil Galaxy S21 ailesini, diğer yeni ürünleriyle birlikte 14 Ocak'taki UNPACKED etkinliğinde tanıtacak. Galaxy S21'lere dair daha detaylı bilgiyi de o zaman öğreneceğiz. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.