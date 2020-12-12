Samsung Galaxy S21 Serisi 30 W Hızlı Şarjı Destekleyecek

Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan amiral gemisi Galaxy S21 serisiyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Raporlara göre Samsung Galaxy S21 serisi, 30 W hızlı şarj desteği sunacak. Raporlarda şirketin telefonu şarj cihazı olmadan piyasaya sürebileceği veya 25 W şarj adaptörüyle satışa sunacağı da belirtiliyor.

Güney Kore merkezli akıllı telefon devi Samsung, önümüzdeki yıl içerisinde amiral gemisi akıllı telefon serisinin devamı niteliğindeki Galaxy S21 ailesini tanıtmayı planlıyor. 2021 yılının ocak ayında tanıtılması planlanan akıllı telefon serisi hakkında sürekli yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde parmak izi tarayıcısıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkan Samsung Galaxy S21 serisinin tanıtım videoları da sızdırılmıştı.

Bugün ise Samsung Galaxy S21 ile ilgili yepyeni bir söylenti daha ortaya atıldı. Son zamanlarda yayınlanan raporlarda Samsung Galaxy S21 serisinin bazı marketlerde şarj cihazı olmadan satılacağı yönünde iddialar bulunuyordu. Bazı raporlar ise cihazın 25 W şarj adaptörü ile satışa sunulacağını iddia ediyordu. Bugün ortaya çıkan son raporda ise cihazın daha hızlı şarj kapasitesine sahip olan adaptörleri destekleyeceği ortaya çıktı.

30 W şarj adaptörlerini destekleyecek:

Samsung Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modellerini barındırması beklenen Galaxy S21 ailesinin 30 W hızlı şarj adaptörlerini destekleyeceği ortaya çıktı. Raporlara göre Samsung, cihazı piyasaya sürdüğünde kutu içerisinde orijinal bir şarj kablosu bulunduracak ancak kutuya herhangi bir şekilde adaptör koymayacak. Güney Koreli şirketin bunun yerine şarj adaptörlerini daha ucuz hale getirmesi ve seçimi kullanıcıya bırakması bekleniyor.

Standart olarak 25 W hızlı şarj adaptörünü veya daha hızlı şarj performansı için 30 W hızlı şarj adaptörü kullanmak isteyen kullanıcılar, akıllı telefondan ayrı olarak bu şarj adaptörlerini almak zorunda kalacaklar. Samsung şarj adaptörlerini daha ucuza satmaya başlarsa sebebi de tam olarak bu olacak. Şarj cihazını kutu içerisine koymayan Samsung, kullanıcıların rahat edebilmesi için ücreti aşağı çekecek.