Şubat ayının başında yeni Galaxy S23 serisini tanıtmaya hazırlanan Samsung'dan bugün yeni bir haber geldi. Samsung Mobile başkanı, yayınladığı blog yazısında iki Ultra cihaza işaret etti.

Samsung’un merakla beklediğimiz yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S23 serisi için gün saymaya başladık. Şubat ayının başında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan yeni serinin pek çok özelliği, tasarımı ve diğer detaylar ortaya çıkmıştı.

Bugünse Samsung Electronics Başkanı ve Mobil Deneyim Bölümü Başkanı TM Roh’tan yeni cihazlara dair bir blog yazısı geldi. Roh, etkinlikte yalnızca Galaxy S23 Ultra değil, farklı bir Ultra cihazın da tanıtılacağına işaret etti.

Samsung Galaxy Tab S9 'Ultra' geliyor

Koh, Unpacked etkinliğinde yalnızca Galaxy S23 Ultra’yı değil, toplam iki yeni ‘öncü Galaxy yeniliği’ birden tanıtacağını paylaştı. Koh, ikinci Ultra’nın hangi cihaz serisinde olacağını paylaşmasa da aslında bunun cevabını tahmin etmek zor değil.

Samsung, geçtiğimiz yılın şubat ayında Galaxy S22 serisiyle birlikte Galaxy Tab S8 serisini de tanıtmıştı. Dolayısıyla bu yıl tanıtılacak ikinci Ultra cihazın da tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bir tablet olmasını bekleyebiliriz.

Yeni Galaxy S23 Ultra için de şu sözleri söyledi:

“Bu yıl Galaxy S serisi, temel ilkelerimizi ikiye katlayarak inovasyon mirasımızı genişletti.

Bu nedenle, profesyonel düzeydeki kamera sistemimiz giderek daha akıllı hale geliyor ve Galaxy akıllı telefonlarımız arasında her türlü ışık koşulunda en iyi fotoğrafları ve videoları sunuyor.

Donanım ve yazılım optimizasyonunun yanı sıra, Samsung'un açık ortaklık felsefesinden doğan en yeni yonga setimiz, en hızlı ve en güçlü Galaxy performansını sağlıyor.”