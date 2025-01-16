Samsung Galaxy S25 serisinin lansmanına bir hafta kala Samsung Brezilya yanlışlıkla yeni serinin birçok özelliğini sızdırdı.

Resmî lansman tarihine yalnızca bir hafta kala Galaxy S25 serisinin tasarımı, kamera özellikleri ve yapay zekâ özellikleri sızdırıldı.

TecnoBlog'dan gelen rapor, Galaxy S25 serisinin pazarlama görüntülerini ortaya çıkardı. Bu görüntüler, Now Bar'ın Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra'da daha fazla özelliğe sahip olacağını ortaya koyuyor.

Now Bar özelliği ile gelen yenilikler

Now Bar özelliği, gün boyunca kullanıcı için yararlı olabilecek kişiselleştirilmiş bilgiler ve önerilen eylemleri gösterecek. Örneğin sabahları Now Bar hava durumunu ve kullanıcıya dair bilgileri gösterecek. Ardından günlük rütinine bağlı olarak navigasyon için Google Haritalar'ı açmayı ve işe giderken müzik çalmayı önerebilecek.

Gece özeti kısmında o gün atılan adımlar gibi günlük etkinlik istatistiklerinin yanı sıra günün unutulmaz anları da yer alacak. Bu özelliklerden bazıları Gemini tarafından desteklenirken, diğerleri Samsung'un şirket içi yapay zekâ algoritmaları tarafından desteklenecek.

Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra kamera özellikleri

Galaxy S25 ve Galaxy S25+, OIS özellikli 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera ve 10MP telefoto kameraya (3x optik zoom) sahip. Ayrıca 12MP selfie kamerası da bulunuyor.

Galaxy S25 Ultra'da OIS özellikli 200MP ana arka kamera, 50MP ultra geniş kamera, 3x optik zoom özellikli 10MP telefoto kamera ve 50MP süper telefoto kamera (5x optik zoom) yer alıyor. Ayrıca ön tarafta 12MP selfie kamerası bulunuyor.

Samsung, 200MP kameranın 2x optik kalitede yakınlaştırma sunabildiğini, 50MP telefoto kameranın ise 10x optik kalitede yakınlaştırma sunabildiğini belirtiyor.

Pil ömrü ve işlemci

Galaxy S25+, 30 saate kadar video oynatabilen 4.900 mAh pile sahip olacak. Galaxy S25 Ultra ise 31 saate kadar video oynatabilen 5.000 mAh pil ile geliyor.

Her üç telefon da bu seri için özel olarak üretilen Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip. Telefonlar kutudan çıkar çıkmaz One UI 7.0 (Android 15) desteğine sahip olacak. Aynı zamanda serideki tüm telefonlar yedi yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemelerini alacak.

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