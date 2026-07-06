Samsung İnadını Kırmaya Başlıyor: Galaxy S27 Ultra'nın Pil Kapasitesi Ortaya Çıktı!

Samsung'un yeni amiral gemisi olacak olan Galaxy S27 Ultra'nın pil kapasitesi ortaya çıktı.

Akıllı telefonlarda her yıl işlemciler hızlanıyor, kameralar coşuyor ama konu bataryaya gelince işler en azından Samsung ve Apple için bir yerde tıkanıyordu.

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Özellikle Samsung, Galaxy S20 Ultra modelinden beri "5.000 mAh" sınırına sadık kalmıştı fakat şirket, Galaxy S27 Ultra ile bu inadından vazgeçecek. Tabii şimdilik ufak farklarla...

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5.000 mAh bandı kırılıyor

Hatırlarsanız, yıllar önce yaşanan Note 7 krizinden sonra Samsung, batarya kapasiteleri konusunda oldukça temkinli bir yol izlemeye başlamıştı. Hem telefonun ince kalması hem de güvenlik öncelikliydi.

Sektörün içinden gelen son iddialara göre göre Samsung, bu gidişata "dur" demek için kolları sıvadı. Şirketin Galaxy S27 Ultra için 5.600 mAh ve hatta 5.800 mAh kapasiteli bataryaları test ettiği konuşuluyor. Gelecekte bu sınırın daha da yükseleceği iddia ediliyor.

Peki Samsung bu kapasite artışını nasıl yapacak?

Şirketin yeni nesil silikon-karbon teknolojilerine geçmek yerine, rüştünü ispatlamış standart lityum-iyon kimyasına sadık kalacağı söyleniyor. Bu da demek oluyor ki Samsung, hem güvenlikten ödün vermeyecek hem de maliyetleri fırlatmayarak cüzdanımızı bir nebze olsun koruyacak.

Elbette telefonun çıkmasına daha aylar var ve bu test edilen seçeneklerden hangisinin son kullanıcıya ulaşacağı henüz kesinleşmedi ancak Samsung'un bu yönde atılımlar yapması, Samsung telefon severler için oldukça önemli.