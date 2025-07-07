Samsung Galaxy Z Flip7'nin Kutu Açma Videosu Paylaşıldı

Samsung'un tanıtımına yalnızca 2 gün kalan yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip7'nin kutu açılış videosu paylaşıldı. Videoda cihaz çalışır şekilde görülürken yeni büyük kapak ekranı dikkat çekti.

Samsung’un 9 Temmuz’daki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy Z Flip7 , etkinlik öncesinde internete sızan bir kutu açılış videosu ile sürpriz bozdu. İlk olarak X'te yayınlanan ve daha sonra YouTube’da Talks Daily Tech kanalı tarafından paylaşılan bu video, cihazın gerçek görüntülerini gözler önüne serdi.

Galaxy Z Flip7, tasarım anlamında selefi Galaxy Z Flip6’ya göre belirgin farklar taşıyor. En dikkat çekici yenilik, dış ekranın artık kamera etrafını saran daha geniş bir tasarıma sahip olması. Ekran boyutu 3.4 inçten 4.1 inçe çıkarılmış ve bu da daha fazla widget ve bilgi görüntüleme imkânı sunuyor. İç ekran da 6.7 inçten 6.9 inçe büyütülmüş durumda. Tüm bu değişikliklere rağmen cihaz daha ince hale getirilmiş: Katlı hâlde 13.7 mm, açıkken ise yalnızca 6.5 mm kalınlığında.

İşte Samsung Galaxy Z Flip7'nin ilk kutu açma videosu:

İncelmesine rağmen Galaxy Z Flip7 biraz daha ağır; 188 gram ağırlığıyla Galaxy Z Flip6’dan sadece 1 gram daha fazla. Bu hafif ağırlık artışı, muhtemelen batarya kapasitesindeki artıştan kaynaklanıyor. Yeni modelde 4.000 mAh yerine 4.300 mAh'lik bir batarya kullanılmış. Bu da hem kullanım süresini artıracak hem de cihazın daha verimli olmasını sağlayacak önemli bir güncelleme olarak öne çıkıyor.

Donanım tarafında Galaxy Z Flip7, Qualcomm’un en yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 3 Elite Edition ile gelecek. Bunun dışında çoğu teknik özellik Galaxy Z Flip6 ile benzer kalacak. Ancak daha büyük dış ekran, iyileştirilen tasarım ve batarya kapasitesi gibi kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen gelişmeler, Galaxy Z Flip7’nin 2025’in en iddialı katlanabilir cihazlarından biri olmasını sağlayabilir. Galaxy Z Flip7, Fold7 ile birlikte 25 Temmuz’da satışa sunulacak. Ön sipariş verenlere ise 50 dolarlık bir hediye çeki sunulacak.