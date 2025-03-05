Samsung Galaxy Z Flip7 hakkında yeni iddia ortaya atıldı. İddiaya göre şirket, cihazın bataryasını önemli oranda büyütecek.

Katlanabilir telefon sektörünün lideri konumunda bulunan Samsung, her sene olduğu gibi bu sene de cihazlarını güncelleyecek. Yaz aylarında Z Flip ve Fold serisinin yeni nesillerinin geldiğini göreceğiz.

Z Flip7 ve Z Fold7’nin gelmesine daha aylar olsa da cihazlar hakkında bazı sızıntılar şimdiden dolaşmaya başlamıştı. Bugün ise dikey katlanabilir Flip model hakkında duyanları çok sevindirecek bir bilgi geldi.

Bataryası 4300 mAh’e çıkacak

Güvenilir olarak nitelendirilebilecek bir kaynak tarafından yapılan paylaşıma göre Samsung, bu seneki Flip modelin bataryasını önemli oranda büyütmeyi planlıyor. İddiaya göre cihaz, 4300 mAh’lik batarya ile karşımıza çıkacak.

Eğer bu doğru çıkarsa şirketin 2 yıl üst üste batarya iyileştirmesi yaptığını göreceğiz. Z Flip5 3700 mAh’le gelirken Z Flip6 4000 mAh’le gelmişti. Yeni model ise 4300 mAh’i benimseyecek. Böylece çok daha iyi bir pil ömrüne sahip olacak.

Katlanabilir telefonların tasarımlarından dolayı çok büyük bataryalarla gelemediklerini biliyoruz. Samsung, yeni cihazıyla bu sorunu minimuma indirmek istiyor demek mümkün. İddianın doğru çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz. Ayrı bu büyümenin telefonun boyutunu ve kalınlığını etkileyip etkilemeyeceği de merak konusu. Şimdiye kadarki sızıntılar, önceki model ile aynı boyut ve ağırlıkla geleceğini söylemişti.