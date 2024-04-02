Dört yıl önce piyasaya çıkan Samsung Galaxy Z Flip için bundan sonra yazılım güncellemesi desteği verilmeyecek.

Bundan dört yıl kadar önce Samsung, dikey katlanabilen akıllı telefonu Galaxy Z Flip'i piyasaya sürmüştü. O günden bu yana sürekli olarak güncelleme alan akıllı telefon artık yolun sonuna gelmiş gibi gözüküyor. Galaxy Z Flip'in bundan sonra yazılım güncellemesi almayacağı açıklandı.

Galaxy Z Flip'in 5G olmayan versiyonlarından birine sahipseniz, akıllı telefonunuz bundan sonra Android 12 işletim sistemiyle kullanılmaya devam edecek. Ocak 202 güvenlik güncellemesini alan akıllı telefonun belki son bir defa güvenlik güncellemesi alacağı ancak bu güncellemeden sonra desteğinin sonlandırılacağı ifade edildi.

Galaxy Z Flip 5G bir süre daha güncelleme alacak

Öte yandan bu durum cihazın LTE versiyonu için geçerli, 5G destekli Galaxy Z Flip varyantı ise en az altı ay boyunca daha güvenlik güncellemesi almaya devam edecek. Galaxy Z Flip 5G de LTE versiyondan altı ay sonra piyasaya çıkmıştı.

Öte yandan Samsung, Galaxy Z Flip'i bir nebze de olsa dışlamış gibi gözüküyor. 2020 yılının diğer amiral gemisi modelleri olan Galaxy S20 serisi, bu yıl beşinci defa güncelleme alacak. Samsung, özellikle ilk seri katlanabilir akıllı telefonlarının düşük satış rakamlarından dolayı böyle bir karar almış olabilir. Yine de orijinal Samsung Galaxy Z Flip, son yılların en ikonik serilerinden birinin öncüsü olarak hatırlanacak.