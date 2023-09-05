Bir YouTube kanalı, Samsung Galaxy Z Flip5'i parçalarına ayırdı. Telefon, özen gösterilmemesine rağmen yeniden montajdan sonra sorunsuz bir şekilde çalıştı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un temmuz ayında tanıttığı Galaxy Z Flip5 isimli katlanabilir ekranlı telefonu, dikkat çeken bir proje ile gündemde. YouTube'da teknolojik ürünler üzerine videolar çeken JerryRigEverything, akıllı telefonunun "içini dışına çıkardı". Böylelikle Samsung'un lansmanda üstünü defalarca çizdiği menteşe tasarımından tutun da bataryaya kadar her parça gün yüzüne çıkmış oldu.

Galaxy Z Flip5'i parçalarına ayıran Zack, geçmişte pek çok akıllı telefonu parçalarına ayırmıştı. Ancak Samsung Galaxy Z Flip5, YouTuber'ı oldukça zorladı. Aslında bu şaşırtıcı bir şey değil çünkü katlanır olmayan akıllı telefonlar, statik bir gövde üzerine inşa edildiği için parçaları sökmek, değiştirmek ve yeniden montaj daha kolay. Samsung Galaxy Z Flip5'in iki parçalı yapısı, tamir işlemlerini bir nebze zorlaştıracak gibi görünüyor.

Yine de Samsung Galaxy Z Flip5, önceki modellerden daha dayanıklı!

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar, bugüne dek daha çok sağlamlık ile ilgili tartışmalara konu oldular. Bu konudaki genel kanı, katlanabilir ekranlı telefonların daha dayanıksız olduğu yönündeydi. Ancak JerryRigEverything'in paylaştığı video, bu durumun artık geride kaldığını gözler önüne seriyor. Zira YouTuber, akıllı telefona maket bıçağı ile girişmesine ve telefona pek de özen göstermemesine rağmen, telefonu yeniden monte ettiğinde sorunsuz bir şekilde çalıştırdı. Üstelik dokunmatik ekranda ve kameralarda da sorun yoktu.

Samsung Galaxy Z Flip5'in parçalara ayrıldığı video

Yukarıdaki video ile ilgili yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Galaxy Z Flip5'in sökülüp yeniden birleştirilmesi sonucunda sorunsuz şekilde çalışıyor olması sizi heyecanlandırdı mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.