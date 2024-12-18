Samsung'un S Pen'i Apple Pencil'a benzetmeye çalışacağı iddia edildi. Nedeni ise katlanabilir telefonlarını daha ince yapmak.

Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold7’yi 2025 yazında bizlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni bir iddia ise bu telefonda kullanılacak S Pen’de ciddi değişiklikler yapılabileceğini ortaya koyuyor.

ETNews tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung, S Pen’i Apple’ın kalemleri Apple Pencil’a benzetmeye çalışacak.

Katlanabilir telefonları daha ince yapmanın bir parçası olarak geliyor

Samsung’un şu sıralarda katlanabilir telefonlarını çok daha ince yapma planı var. Bunu zaten ekimde piyasaya sürülen Z Fold Special Edition’da görmeye başlamıştı. Seneye çıkacak Z Flip7 ve Z Fold7’de bu yaklaşım devam edecek.

Ancak S Pen’in çalışması için gereken katman, cihazın kalınlığına etki ediyordu. Special Edition’da da bu yüzden tamamen kaldırıldığını görmüştük. Tabii ki Z Fold7’de kaldırıldığını görmeyeceğiz fakat bu sorunu çözmek için yeni yollara başvurulacak. Z Fold6'nın kalemle gelmediğini ancak desteğe sahip olduğunu belirtelim.

İddia, şirketin bunu yapmak için Apple’ı örnek almaya çalıştığını söylüyor. Normalde S Pen’de elektromanyetik rezonans (EMR) sistemi kullanılıyordu. Şimdi ise aktif elektrostatik (AES) teknolojisine geçilecek. Her iki sistemde de kalemin girişi için elektrik kullanılıyor ancak EMR’de, ekran düzeneği ile yapılıyor. Bu da cihazı daha kalın hâle getiren ekstra bir katman gerekliliği doğuruyor. Yani destek sunmak için cihazı kalınlaştıran bir kısım gerekiyor.

Ancak AES, elektriği direkt olarak kalemin kendisine veriyor. Apple’ın iPad modellerinde gördüğümüz ve tabletlerin ince olmasını sağlayan bu sistem, S Pen’e ve yeni katlanabilir telefonlara entegre edilebilir. Bu da S Pen’in bir pile ihtiyacı olması, telefondan ise o gerekli bölümün kaldırılması demek. Bilindiği üzere Samsung’un kalemleri için bir güç kaynağına ihtiyaç yoktu ancak Apple’da durum tam tersiydi. Şirket, incelik pahasına bu yaklaşımdan vazgeçebilir. Yine de kalemin doğrudan Fold serisinde kalem için bir bölümün bulunmaması, telefonda daha ince bir tasarım kullanılmasını sağlayacaktır.