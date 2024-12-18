Samsung Galaxy S25 Ultra'nın dünyanın en ince ekran çerçevelerine sahip telefonu olacağı iddia edildi.

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S25 serisini tanıtmasına çok az bir süre kaldı. Eğer söylentiler doğru çıkarsa; standart, Plus ve Ultra modelden oluşacak seri, 22 Ocak’ta bizlerle buluşacak. Bunlar dışında bir de Slim model gelebileceğini belirtelim.

Şimdiye kadar telefonlar hakkında da birçok sızıntı görmüştük. Her gün de bunlara bir yenisi daha ekleniyordu. Şimdi ise Ultra model ile ilgili bekleyenlerin heyecanını artıracak bilgiler paylaşıldı.

Galaxy S25 Ultra, piyasadaki en ince ekran çerçevesine sahip cihaz olacak

Samsung hakkındaki güvenilir sızıntılarıyla bildiğimiz Ice Universe, S25 Ultra modelinin çerçeve konusunda en başarılı cihaz olacağını öne sürdü. Ekran çerçevelerinin çok ince olacağı zaten konuşuluyordu ancak bugünkü bilgiler, tüm telefonlardan ince olacağını gösterdi.

Yani Galaxy S25 Ultra, dünyanın en ince ekran çerçevelerine sahip telefonu olarak çıkış yapabilir. Bu, çerçeve konusundaki en önde telefonlardan olan Xiaomi 15 ve iPhone 16 Pro Max’ten de ince olacak demek. Oluşturulan konsept görselden S25 Ultra’nın çerçeveleri hakkında bir fikir edinebiliyoruz. Gerçekten “yok” denecek kadar inceler.

Çerçeveler çok ince olacak denilse de tam bir boyut paylaşılmadı. O yüzden bir şey dememiz mümkün değil. Ancak iPhone 16 Pro’da 1,15 mm çerçeve kalınlığı vardı. Ondan daha da düşük olacağını söyleyebiliriz.