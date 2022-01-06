Elektrikli otomobil sektöründe dev markalara teknolojik parçalar sağlayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, sürüş deneyimini başka bir boyuta taşıyabilecek yeni projesini tanıttı. Uzmanlara göre şirketin yeni teknolojisi, otomobil sektörü için yeni bir standart oluşturabilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni projeleriyle kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Bugün ‘bedava NFT kazanabileceğiniz’ bir metaverse mağazası açtığını duyuran şirket, CES 2022 fuarında sürdürülebilirlik adına hazırladığı gelecek vizyonunu da açıkladı. Ancak CES 2022 fuarında Samsung’un tek ses getiren projesi bu değildi. Aynı zamanda otomobillerdeki 'sürüş teknolojisi' alanında da oldukça önemli açıklamalar yapıldı.

Samsung, her ne kadar elektrikli otomobil sektörüne ‘kendi araçlarını’ üreterek girmiş olmasa da Tesla ve Rivian gibi bu alanda zirvede yer alan markalar için elektronik parçalar üretmeye devam ediyor. Şu anda ve geleceğin en önemli alanlarından biri olan elektrikli otomobil sektöründe sağlam bir yere sahip olmak isteyen şirket, hazırladığı bir video ile CES 2022 fuarında yeni ‘sürüş’ teknolojisini tanıttı.

Gelecekten gelmiş gibi:

Sanal Gösterge Paneli (HUV) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini birleştiren Samsung, sürüş deneyiminde çığır açabilecek teknolojisini tanıttı. Araçtan-araca iletişim sisteminin yer aldığı teknolojide ayrıca See-Through olarak adlandırılan ve artırılmış gerçeklikle önünüzdeki aracın ardındaki görüntüyü gösteren bir özellik de yer alıyor. Buna ek olarak, gideceğiniz güzergâhın yol haritasını da üç boyutlu olarak önünüzde görebiliyorsunuz.

Yukarıda bahsedilen bütün özellikleri şirketin ‘simülasyon’ olarak hazırladığı videodan görmek mümkün. Uzmanlara göre Samsung’un bu yeni teknolojisine Artırılmış Gerçeklik kapsamında neredeyse sınırsız sayıda özellik eklenebilir. Şu an için hala proje bazında olan teknoloji, gelecekte otonom sürüş özelliği sunan araçların ulaşabileceği seviyeyi gözler önüne seriyor.

Samsung’un tanıtım videosu: