Samsung Telefonlarda Çok Tuhaf Hata: Bu Siteyi Açarsanız Telefonunuz Kapanıyor

Bir internet sitesinin Samsung'un Exynos işlemcili telefonları çökerttiği ortaya çıktı. Birçok kullanıcı bu spesifik linke tıkladıklarında telefonlarının kapandığını bildirdi.

Dünya çapında yüz milyonlarca insan tarafından kullanılan Samsung telefonlar, diğer tüm telefonlarda olduğu gibi bazen çok ilginç sorunlarla gündeme gelebiliyor. Şimdi de Exynos işlemci kullanan Samsung cihazlar ile ilgili şaşırtıcı bir problem ortaya çıktı.

Bu sorunda bir internet sitesini açmanın Exynos işlemciye sahip Samsun telefonları çökerttiği ve yeniden başlatmak zorunda bıraktığı görüldü. Bu sorun, ilk olarak Reddit’ten kullanıcıların yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.

Bu siteye girince Exynos işlemcili Samsung telefonlar kapanıyor

Gelen bilgilere göre Fairphone isimli telefon şirketine ait Gen.6 modelinin ürün sayfasını içeren bu spesifik linke girildiğinde Exynos işlemcili Samsung telefonlar kapanıyor. Bahsi geçen siteye buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Eğer Exynos’lu bir telefonunuz varsa kapanıp kapanmayacağını test edin. Snapdragon işlemcili telefonlarda bir problem yaşanmadığı söyleniyor. Ayrıca Wi-Fi ile bağlıyken daha fazla görüldüğü de eklenmiş.

Gelen şikâyetlerin sayısı hiç az değil. Öyle ki birçok kullanıcı bunu doğrulamış ve linke tıkladıklarında telefonlarının kapandığını ifade etmiş. Bir kişi, daha iki hafta önce aldığı Galaxy S24 modelinde bu sorunu yaşadığını ifade etmiş. Galaxy S24 dışında Galaxy A56 gibi çok satan modellerin de etkilendiği söyleniyor. Ayrıca Chrome, Samsung’un kendi tarayıcısı gibi farklı tarayıcılarda bir şey fark etmediği ve sorunun yaşandığı da bildirilmiş. Sadece Firefox’ta daha az sorun görüldüğü aktarılmış.

Sorunun neden yaşandığı hakkında ve neden sadece Exynos çipte yaşandığı konusunda bir bilgi yok. iPhone gibi diğer cihazlarda da bir problem görülmedi. Yazılım kaynaklı bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen sitedeki bir şey cihazı yeniden başlatmaya zorluyor. Samsung’dan da konuya ilişkin bir açıklama gelmediğini belirtelim. Ancak çok yaygın olması nedeniyle yakında şirketten bir hamle görebiliriz.