Google, başta SEO çalışanların kullandığı önbellek (cache) özelliğini durdurma kararı aldı.

Son yıllarda uygulamalara ve hizmetlere getirdiği yeniliklerin yanında güvenlik çalışmalarıyla da gündemimize gelen Google, zaman zaman güvenlik uğruna oldukça beğendiğimiz ve alıştığımız özellikleri kaldırmasıyla da karşımıza çıkıyor. Önbellek olarak çevirebileceğimiz cache özelliği de bunlardan biriydi.

En temelinde, internet sitelerini tıpkı Google’ın gördüğü gibi görmemizi sağlayan cache özelliği, teknoloji devinin en eski ve en popüler özelliklerinden biriydi. İlk çıktığı zamanlarda insanları sayfalara daha hızlı ulaştırmak için kullanılan özellik, güncel olarak ufak tefek fakat faydalı diyebileceğimiz sebepler için kullanılıyor.

Bir internet sitesinin güvenilirliğini kontrol etmek, SEO kontrollerini ve sayfa güncellemelerini izlemek gibi işlere yarıyordu.

Hatta belli bir bölge için kısıtlanmış olan sayfalar da bu önbellek yoluyla görünebiliyordu. Bunu yapmak için de arama sonuçlarının yanındaki üç noktaya tıklayıp açılan pencerede en aşağıya kaydırıyorduk. Fakat şu an bunu denediğimizde sayfa bilgilerini görebildiğimiz bir “Hakkında” kısmı açılıyor.

Özellikle SEO üzerinde çalışanların tepki gösterdiği bu hamlenin ardından Google tarafındaki Danny Sullivan, Internet Archive’daki aramalara bu özelliğin aktarılabileceğini söyledi. Fakat bu hamle, büyük bir trafiği oraya çekeceği için de kesin bir çözüm olduğu söylenmiyor. Yine de görüşme olacağını belirtiyor.

X üzerindeki paylaşıma verdiği cevapta bunu belirten Sullivan, Search Console kullananların URL inceleme aracıyla kendi sayfalarında bunu görebileceğini hatırlattı. “Özellik neden kaldırıldı?” sorusuna cevap olarak da güvenlik problemleri ve günümüz teknolojinin sunduğu imkânlar sayesinde bu özelliğe ihtiyaç duyulmaması gösterildi.

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