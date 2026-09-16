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Samsung'dan Yeni Kablosuz Kulaklık Galaxy Buds On Geliyor: İşte Sızdırılan Özellikleri!

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Samsung'un açık kulak tasarımlı yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds On çok yakında tanıtılabilir.

Samsung'dan Yeni Kablosuz Kulaklık Galaxy Buds On Geliyor: İşte Sızdırılan Özellikleri!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un uzun süredir sızıntılara konu olan yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds On için geri sayım başladı.

Açık kulak tasarımıyla dikkat çeken ve daha önce "able" kod adıyla anılan kulaklığın önümüzdeki haftalarda resmî olarak tanıtılması bekleniyor.

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Samsung'dan Yeni Kablosuz Kulaklık Galaxy Buds On Geliyor: İşte Sızdırılan Özellikleri!
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Çok yakında tanıtılacak

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Samsung'un yeni kulaklığı SMU600 model numarasıyla Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu (FCC) veritabanında görüntülendi.

15 Eylül tarihinde alınan bu resmî onay, cihazın ABD pazarında satışa sunulmasının önündeki tüm yasal engellerin kalktığı anlamına geliyor. Bu gelişme, Galaxy Buds On modelinin çıkışına sadece birkaç hafta kaldığı ihtimalini güçlendiriyor.

Üst segment özelliklere sahip olacak

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Açık kulak konsepti henüz kitleler tarafından tam olarak benimsenmemiş olsa da Samsung, yeni modelini güçlü özelliklerle donatmayı hedefliyor. Galaxy Buds 4 serisinde de yer alan baş hareketleriyle çağrı yanıtlama özelliğinin bu modelde de bulunacağı belirtiliyor. Ayrıca ortam gürültüsüne göre sesi otomatik ayarlayan Auto Volume ve Volume Boost teknolojileri de sunulacak yenilikler arasında.

Cihazın yapay zekâ tarafında Gemini desteği sunması, ses kayıtlarını metne dökme ve çeviri yetenekleriyle öne çıkması bekleniyor. Kullanıcının uyuduğunu tespit edip medyayı otomatik durduran akıllı bir özellik de sızıntılar arasında yer alıyor.

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