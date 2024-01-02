Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bir heyetin Çin'e gidip, Chery genel merkezini ziyaret ettiği öğrenildi. Ziyarette, sektörle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde eski ve yeni distribütörü arasında çıkan kavga nedeniyle gündeme gelen Chery, bu kez bambaşka bir gelişme ile karşımızda. Edinilen bilgilere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki bir heyet, Bakan Mehmet Fatih Kacır liderliğinde Chery'nin genel merkezini ziyaret etti.

Mehmet Fatih Kacır'a ek olarak Çin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu gibi isimlerin de bulunduğu ziyarette, sektöre ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu bilgi alışverişindeki ana tema, Türkiye'de yeni nesil araçların geliştirilmesi ve planlanmasıydı.

Chery'nin Türkiye'ye fabrikası kurması görüşülmüş olabilir mi?

Ziyaretle ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı ancak bunun önemli bir gelişme olduğunun altını çizmek gerekiyor. Zira Chery de Türkiye de karbon nötr girişimlerini önemsiyor. Türkiye'nin yatırıma ihtiyaç duyduğunu herkesin bildiği bu ortamda Chery, Türkiye'yi Avrupa'ya sevkiyat noktasında bir üs gibi kullanabilir. Yani Chery'nin Türkiye'ye olası bir fabrika kurması her iki taraf için de önemli olacaktır. Tabii bunun Togg'a etkileri de başka bir tartışma konusu.

Chery Group Başkanı Yin Tongyue, Chery International Başkanı Zhang Guibing ile Chery International Başkan Yardımcısı ve Chery Türkiye Genel Müdürü Fenghuo Si gibi isimlerin de katıldığı ziyarette, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın OMODA E5'i test ettiği de öğrenilmiş durumda. Ancak Bakan Kacır'ın bu otomobili sevdiği konuşuluyor. Bakalım bu ziyaret, önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmelerin kaynağı olacak...